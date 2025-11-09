AKTUELNO

Politika

BRNABIĆ PORUČILA BLOKADERIMA: Teško se živi, a interesovanje za put na Sejšele, Maldive i Dubaiji poraslo - I za to je kriv Vučić (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednica Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je članak Forbsa u kojem se navodi da je veliko interesovanje za put na skupocene i egzotične destinacije ističući da danas blokaderi koliko god tvrdili da se loše živi ipak se opredeljuju za luksuzna putovanja za koja i imaju pare uprkos tome što stalno tvrde da loše žive.

- Forbes Srbija: "Primetno je veće interesovanje nego ranijih godina za doček Nove godine na egzotičnim destinacijama poput Dubaija, Sejšela, Mauricijusa, Maldiva ili karipskih ostrva". Što bi rekle blokaderske elite: teško se živi, diktatura i nikada nije bilo gore. Vučiću p...., Vučiću š...., nepomeniče, bolesniku... A možda nekada da kažete "Vučiću, hvala"? Aleksadnar Vučić kriv za sve, pa i za ovo. - poručila je Brnabić.

Autor: Jovana Nerić

