UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Karleuša: Svi pevači redom su za Vučića! Kada ih pitam zašto samo ja govorim javno, a oni kažu da se plaše da ne dožive ono što sam ja

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti ''Hit tvita'' su: Jelena Karleuša, pevačica, poznati glumac Branislav Lečić i bivša podpredsednica Vlade, profesorka Zorana Mihajlović.

Bivša podpredsednica Vlade, profesorka Zorana Mihajlović istakla je da štrajk glađu nije način da se išta reši u društvu, te je pozvala i Uglješu i Dijanu Hrku da sa tim stanu.

- Uglješa Mrdić šrajkuje jer je mesecima pokušavao da dođe do tužilaštva koje je trebalo da radi svoj posao, a to je isti razlog kao i Dijane Hrke. On je tražio od tužilaštva da reaguje na jasne dokaze da dvojica ljudi imaju potpis na dokumentima gde su pokazali da su odgovorni za bezbednost železničke stanice u Novom Sadu - rekla je ona.

Ja sam takođe majka, mi smo roditelji, ali ima stvari koje se izvrću kada je u pitanju Dijana Hrka. Kada godinu dana nije uspelo da se uruši vlast, od svega što smo prošli, došli smo do toga da Hrka, sa nekoliko zahteva štrajkuje. Jedan je opravdan, a sve drugo su politički zahtevi, i nemaju veze sa padom nadstrešnice, dodaje Mihalović.

Ako neko misli da je bilo koja izjava Dijane Hrke slučajna, nije, ona je prilagođava situaciji, kaže Mihajlović.

- Ljudi vide, narod vidi, sada već imamo naučene reči da nije za poziciju, opoziciju... Ta priča da hoće da priča sa predsednikom, ali pred narodom, sve je to dogovor - navela je Mihajlović.

Treba da se setimo Gruhonjića, Mile Pajić, sada Severine, Tomspona... Dakle ima ih dosta, a suština je da se Srbija rasparča, kaže Mihajlović.

- Ne samo da su se okupili oko 'smrti' oni dele i žrtve. One porodice koje su izgubile najmilje, a nisu blokaderi najgore prolaze. Setite se Đura Race, majke koja je izgubila dve devojčice, govore da s eprodala. A ona kaže "Ja nemam više na koga da potrošim svoju prokletu platu". Oni neće pobediti, oni nisu pobedili... Ne napadjau oni predsendika kao predsednika, oni ga napadaju kao ličnost - priča Mihajlović.

Jelena Karleuša kaže da štrajkove glađu vidi kao farsu, i skretanje teme sa onoga što je fokus.

- Vučić je pokazao i dokazao skupovima ko koga podržava Perfidna igra protov predsednika, jedna majka implicira da je on kriv za nesreću,tragediju, i dolazi do jedne zamene teza. Moramo d akažemo da svi ti mladi ljudi koji su blokaderi i ćaci beže od suštine, šta je interes Srbije - rekla je Karleuša.

Razumem svačiju bol, razloge, ali ovde sam da kažem da Srbija ima viši interes, a to nije podela, dodala je potom.

- Deca koja su tu na blokadama su tu zbog trenda, oni ne znaju zašto su tu. Ta deca sutra mogu d aidu na ratište, ako se priklonimo nekima takvima. Naša deca će ići u rat ako se tako kaže. Vučić ima neutralnu politiku, i svaka čast Vučiću na žongliranju sa EU, Rusijom, Amerikom. Njegova spoljna politika je fantastična. Ali, mladim ljudima treba reći da skaču protiv sebe - dodala je Karleuša.

Deca koja ne znaju zašto skaču, nisu budućnost jer im niko nije objasnio da čine loše i sebi i zemlji,kaže Karleuša.

- Severina je poznata kao neko ko se zalaže za ocepljenje Kosova, ko negira Jasenovac, kao nekoga ko nas naziva genocidnim. Šokantno mi je, u najmanju ruku, kada čujem da srpska omladina nju naziva bloakderskom heroinom... Ona je kao, neki pojam Srbima Ona se služi jeftinim poenima, ja sam to mogla da radim, da bih imala opštu regionalnu popularnost... Ja sam mnogo propatila zbog mojih stavova, mogla sma d aćutim, ali sam izabrala da ne ćutim, jer pošten čovek razmišlja svojom glavom. Nisam se bavila pitanjima hrvastke, predsednikom, na koncertima nisam pominjala... - rekla je Kareuša.

Ako će neko ko je Srbin da između mene i nje izabere nju, ti ljudi ne znaju šta rade, kaže Kareuša.

- Hrvati imaju jasan nacionalni osećaj, narodski, ujedinjeni su i zajedinča je ideja za delovanje... Kada je reč o javnim ličnostima, ja sam u stalnoj komunikaciji sa pevačima, i svi su redom za Vučića, neka mi ne zamere - dodala je Karleuša.

Svi pevači redom su za Vučića! Kada ih pitam zašto samo ja govorim javno, a oni kažu da se plaše da ne dožive ono što sam ja. Ljudi se boje za egzistenciju - navela je Karleuša.

Glumac Branislav Lečić kaže da je upotreba emocija na snazi, posebno u psolednjih godinu dana.

- To ne pripad apravoslavlju, to nije naše, to je jedan inženjering... Kada upotrebljavate emociju vi ste bezdušni, svi smo mi prolazni. Mi smo mali narod koji treba da s epogleda, da imamo empatiju... To je namera, bukvalno strategija kako da nas rastave sa sobom. Ja stalno o tome govorim, da dam signal, da je neverovatno da u jednoj državi imate takvu mržnju prema predsendiku, koji je legitimno izabran - dodao je on.

Vreme je da se otreznimo, znam svoj narod u kosku, srž, znam da se ovo dešavalo. Ne možemo opet da budemo jedni protiv drugih, nema alibija za to, dodao je Lečić.

- Imamo i upotrebu ličnosti, naša tragedija je što ne sagledavamo igru koja se nad nama vrši. Sve ovo nije slučajno, i moramo da vidimo šta se dešava u svetu. nema zemlje u svetu koja nema podele. To je globalni trend... Imamo liebralni tip koji je bio vadajući, i projektovan tako da je Zapad jedini gospodar i strateg, a kada su se pojavile suverenističke sile, svet u kome se uvažava razlika... Da brane svoju osobenost, desila se promena - navodi Lečić.

- 91 godine kada sam bio tamo, kada smo ratovali, digli smo se na česmi, i onda je bio terazijski parlament, i otišli smo u Zagreb da se sretnemo sa onima koji bi trebalo d apodrže tu ideju. Bilo ih je samo par, i tada je bilo jasno o čemu se radi - rekao je Lečić.

Ščepali su nas za srce - Za Kosovo! Ja sam iskonski demokrata, ali se bavim kao autentičnom potrebom, nisam se prodao. Neću da dozvolim da drugi mene instrumentalizuju, to ne dozvoljavam, rekao je Lečić.

Autor: D.Bošković