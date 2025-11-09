Igor Žmirić prvi čovek SAJ-a – Decenije posvećenosti i borbe za sigurnost domovine

Na čelo SAJ-a, koji je skoro pola veka formacija MUP-a i to u vrhu svetskih specijalnih jedinica, došao je novi komandant, koga simbolizuje baš kako i dolikuje ovoj elitnoj jedinici — odlučnost i spremnost, Igor Žmirić. I ne samo to, novi komandant SAJ-a, učeći u porodici šta je patriotizam, ali i lojalnost, borba za domovinu, ljubav prema domovini, stekao je kroz porodicu koja ima policijsku tradiciju. Naime, njegov deda bio je načelnik somborske policije. Upravo od njega je naučio da njegov poziv i zadatak nije samo poziv i odbrana radi reda, već životna misija zarad bolje budućnosti svoje zemlje. Uniforma koju nosi nije samo zavet otadžbini i simbol časti, već i odgovornost prema narodu.

Igor Žmirić delima je pokazao da je za njega bezbednost svih građana prioritet.

Profesionalna posvećenost i spremnost

Kao pukovnik policije i pomoćnik komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), Žmirić je stekao iskustvo i rukovodeću ulogu u jednom od najzahtevnijih sektora u okviru sistema unutrašnje bezbednosti.

Svoju bogatu karijeru započeo je kao tinejdžer, kada se opredelio za padobranstvo, što ga je odvelo u redove Vojske Jugoslavije, a nakon toga, sa samo 16 godina, odlazi u 63. Padobransku brigadu. Sa 18 godina bio je vojno angažovan u interesu zemlje. Preko Žandarmerije, odlazi u PTJ, gde se izgradio i pokazao kao specijalac za najsloženije zadatke pod pritiskom, poput hapšenja pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, borbe protiv terorizma i rešavanja talačkih kriza. Upravo je PTJ izdvajan kao jedan od najboljih i od tadašnjeg ministra odlikovan je zlatnikom „Jakov Nenadović“ i proglašen najboljim specijalcem.

U SAJ, na čijem je sada čelu, dolazi 2016. godine, nakon što je prošao rigoroznu selektivnu obuku. Svoje znanje dodatno je usavršavao na Akademiji u Budimpešti, gde je stekao dragocena međunarodna iskustva u oblasti borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala. Ta iskustva, danas kao komandant elitne jedinice, prenosio je na nove generacije specijalaca, gradeći tim koji se prepoznaje po disciplini, odlučnosti i nepokolebljivoj vernosti državi.

Autor: D.Bošković