TEŽAK PORAZ KURTIJA NA IZBORIMA! Doživeo poraz u Prištini, Đakovici, Kačaniku...zanemeo u sedištu stranke

Kurti, koji je lider Pokreta Samoopredeljenje stigao je u sedište svoje stranke u Prištini nakon zatvaranja biračkih mesta.

Aljbin Kurti izgubio je izbore u Prištini, Đakovici, Vrtini i u Kačaniku.

Kako se navodi, nakon 100% obrađenog uzorka, kandidat Samoopredeljenja poražen je sa 56%:44% u Đakovici.

U Prištini, njegov kandidat Hajrula Ceku izgubio je u drugom krugu.

Kandidat Demokratskog saveza Kosova za gradonačelnika Prištine Perparim Rama proglasio je pobedu.

Kurti, koji je lider Pokreta Samoopredeljenje stigao je u sedište svoje stranke u Prištini nakon zatvaranja biračkih mesta. Novinari su tražili od njega komentar na rezultate izlaznih anketa, ali je on odbio da odgovori.

Autor: D.Bošković