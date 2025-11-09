'POZNAJEM IVANA PLAVŠIĆA' Karleuša: Ja njemu opraštam, iako je mojoj deci poželeo da umru od raka

Urednik Javnog servisa Ivan Plavšić uputio je pre nekoliko dana najstrašnije kletve deci, gde je vređao narod, i pretio ispred Skupštine.

- Došli smo da podržimo Dijanu, da ova stoka pomre od raka - kaže on na početku snimka.

Tu se nije zaustavio, već je počeo brutalno da vređa i kune decu.

- Dabogda im pocrkala deca i imali rak u kući svi do jednoga! Stoko, đubrad jedna, bićete razvlačeni po Srbiji kad vam Vučić ode. Ja vam kažem, sram vas bilo ološi jedni, ovo je sramota, toliko od mene, ne stidim se toga da kažem kao urednik RTS - rekao je on.

Tim povodom, za Hit tvit govorila je i Jelena Karleuša koja je istakla da ga poznaje, ali da ne želi ništa da kaže, jer je njega život dovoljno kaznio.

- Podseća me na onaj film ''300'' kada specifičan čovek izdaje kralja Sparte i on mu kaže da mu želi da živi zauvek. Isto tako ja za njega, iako je mojoj deci poželeo da umru od raka - rekla je ona.

Autor: D.Bošković