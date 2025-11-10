Brnabić se sastala s Zelenskim: Ukrajina čvrsto poštuje teritorijalni integritet Srbije

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, koja boravi u poseti Ukrajini, sastala se danas u Kijevu sa predsednikom Volodimirom Zelenskim i zahvalila toj zemlji što ima nepokolebljiv stav po pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta Srbije po po pitanju KiM.

"U razgovoru je velika zahvalnost upućena Srbiji na svojoj humanitarnoj pomoći koju je Srbija uputila", rekla je Brnabićeva novinarima posle sastanaka koje je imala sa predsednikom Zelenskim, premijerkom Julijom Sviridenko i predsednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom.

Ona je izrazila, kako je rekla, veliku zahvalnost na tome što Ukrajina u potpunosti priznaje i poštuje teritorijalni integritet Republike Srbije i Kosovo i Metohiju kao autonomnu pokrajinu u sastavu Republike Srbije.

"Bez obzira na sve pritiske oni ne odustaju od tog stava i to je nešto što mi cenimo i zbog toga mi je uvek zadovoljstvo da idem u zemlje koje imaju tako, zaista, rekla bih nepokolebljiv stav oko priznavanja teritorijalnog integriteta naše zemlje. Dakle, ima mnogo stvari na kojima treba da radimo u budućnosti i ja verujem da ćemo nastaviti, ali sa tim fokusom, dakle i evropske integracije i sve ono što smo do sada dogovarali", rekla je Brnabićeva.

Autor: A.A.