AKTUELNO

Politika

VOZILO KFOR-A SE PREVRNULO KOD SOČANICE: Zbog incidenta blokiran saobraćaj, formirane kolone duge 5 kilometara - u toku je uklanjanje vozila

Izvor: Kurir.rs, Foto: Kosovo Online ||

Na putu Leposavić-Mitrovica, u blizini Sočanice, u toku je uklanjanje vozila Kfora koje se prevrnulo danas oko 14.30 časova, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici u prekidu, a kolona sa obe strane je duga oko pet kilometara.

Saobraćaj je u prekidu oko sat vremena.

Šef za planiranje i operativno ocenjivanje regionalne operative Mitrovica Sever, poručnik Erduan Baljići, potvrdio je da se radi o intervenciji na uklanjanju vozila sa kolovoza, kao i da će akcija uskoro biti završena, a saobraćaj normalizovan.

Autor: A.A.

#KFOR

#Kosovo i Metohija

#Saobraćaj

#Sočanica

#leposavić-mitrovica

POVEZANE VESTI

Hronika

SAOBRAĆAJKA KOD PANČEVCA, OBOREN MOTOCIKLISTA: Hitna pomoć ga odvezla, formirane kolone vozila na prilazima gradu

Društvo

Hitna odluka: Obustavljen saobraćaj na auto-putu Beograd-Novi Sad (VIDEO)

Društvo

Vozila zarobljena na granici sa Srbijom! Haos traje i dalje: Kolona duga 19 kilometara, čeka se satima

Društvo

Kolone duge 6 kilometara na aut putu Niš-Beograd: Opšti krkljanac, saobraćaj gotovo nemoguć! Ovo je razlog

Hronika

TEŠKA NESREĆA KOD BAČA: Sudar dva vozila, jedna osoba POGINULA

Hronika

Sedam osoba povređeno u teškom udesu kod Kruševca, među njima i deca: Vozač traktora bio mrtav pijan?