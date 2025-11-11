Đedović Handanović: Ruska strana spremna da prepusti kontrolu i uticaj nad kompanijom NIS trećem licu

Ruski vlasnici Naftne industrije Srbije poslali su zahtev američkom OFAC-u u kojem se traži produžetak licence za rad, na osnovu pregovora sa trećom stranom, objavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović i dodala da je država Srbija taj zahtev zvanično podržala.

U molbi se navodi da je ruska strana spremna da prepusti kontrolu i uticaj nad kompanijom NIS trećem licu, navela je Đedović Handanović na instagramu.

- Država Srbija je ovaj zahtev zvanično podržala. OFAC je već reagovao određenim komentarima i nadamo se da će izneti svoj stav već tokom nedelje. Vremena je sve manje i rešenje se mora pronaći, ali građani ne smeju da trpe i ostanu bez goriva. To se neće i ne sme dogoditi - istakla je Đedović Handanović.

