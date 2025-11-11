Dačić u Luandi na obeležavanju 50. godišnjice sticanja nacionalne nezavisnosti Angole (FOTO)

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je kao izaslanik predsednika Aleksandra Vučića u Luandi prisustvovao centralnoj manifestaciji obeležavanja 50. godišnjice sticanja nacionalne nezavisnosti Republike Angole, izjavio je da između Srbije i Republike Angole postoji veliko međusobno uvažavanje i prijateljstvo zbog čega Angola čvrsto stoji na pozicijama odbrane teritorijalnog integriteta Srbije.

Dačić je nakon održane parade u memorijalnom kompleksu “dr Antonio Agostinjo Neto” kazao da su Srbija, odnosno Jugoslavija i Angola bile veliki prijatelji.

Istakao je da je bila velika čast što su se predstavnici Angole setili da posle 50 godina od sticanja nezavisnosti dodele orden Josipu Brozu Titu za njegov doprinos, i doprinos tadašnje Jugoslavije, u njihovoj borbi za oslobođenje.

„To potvrđuje koliko su jaki naši međusobni odnosi, koliko je Jugoslavija pomagala sticanju nezavisnosti od obuke i stipendija, školovanja ljudi i kadrova, uključujući i vojsku, pa do pomoći i u oružju“, rekao je Dačić.

Ukazao je da je sve to dovelo da Angola ima veoma prijateljske odnose sa Srbijom, kao naslednicom Jugoslavije, zbog čega nam je i uručen orden posthumno dodeljen Josipu Brozu.

Dačić je istakao da je Republika Angola velika zemlja sa oko 36 miliona stanovnika i da ima veliki potencijal za razvoj ekonomske saradnje između naše dve zemlje, zbog čega, kako je ocenio, treba da nastavimo da negujemo bliske odnose, a jedan od takvih gestova pažnje jeste učešće Srbije na obeležavanju 50. godišnjice sticanja njihove nacionalne nezavisnosti.

Ministar je dodao da je na svečanosti imao priliku da se sretne i sa predsednikom Angole Žoao Manuel Gonsalves Lorensom, potpredsednicom Esperansom da Košta, ministrom spoljnih poslova Tete Antoniom, i sa drugim funkcionerima ove zemlje, ali i sa predsednikom Gane, Indije i Portugalije, kao i ministrima spoljnih poslova više afričkih zemalja.

Republika Srbija i Republika Angola imaju tradicionalno prijateljske diplomatske odnose koji su uspostavljeni 1975. godine. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija bila je jedna od prvih država koja je uspostavila diplomatske odnose sa nezavisnom Republikom Angolom.

Autor: A.A.