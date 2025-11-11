JEDAN OD NAJVEĆIH PROIZVOĐAČA AUTOBUSA I KAMIONA ZAINTERESOVAN ZA ULAGANJE U SRBIJU Ministarka privrede Mesarović poručila iz Kine: Očekujemo posetu rukovodstva, Srbija ima prednost koju pruža Sporazum o slobodnoj trgovini

Ministarka privrede i podpredsednica vlade Adrijana Mesarović boravi u višednevnoj poseti Kini, gde se sastala sa brojnim predstavnicima velikih kompanija koje tragaju za partnerskom zemljom starog kontinenta, u cilju proširenja poslovanja na tlu Evrope.

- Borimo se za nove i velike investicije koje u našu zemlju mogu doneti jednog od najvećih svetskih proizvođača autobusa i kamiona!

Posetila sam kinesku fabriku ,,Xiamen King Long United Automotive Industry Co” koja je izvozno orjentisana sa čak 64% proizvodnje. Cilj im je da proizvodnju šire u Evropi i trenutno sagledavaju u kojoj evropskoj zemlji će otvoriti novu fabriku i u susret toj odluci, a na njihov poziv, razgovarala sam sa predsednikom ove kompanije. Istakla prednosti koje Srbija nudi, a sve u skladu sa našim Sporazumom o slobodnoj trgovini sa NR Kinom. Uskoro očekujemo posetu rukovodstva ove kompanije Srbiji.

Vođeni politikom predsednika Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, borimo se za nove investicije i nova radna mesta - napisala je ministarka Mesarović na društvenoj mreži Instagram.

Autor: A.A.