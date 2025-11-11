'NEOVLAŠĆENO SU SNIMALI MOJ RAZGOVOR SA GOSPOĐOM HRKOM!' Predsednik Vučić o Generalštabu, NIS-u, situaciji u Evropi: Rat je sve izvesniji!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika na televiziji Pink, gde je govorio o razgovoru sa Dijanom Hrkom, Generalštabu, NIS-u, najavama iz Francuske da se spremaju za rat sa Rusijom...

Vučić je najpe komentarisao to što je Uglješu Mrdića i Dijanu Hrku pozvao da prekinu štrajk glađu, i istakao da je Mrdić u bolnici i da bi trebalo uskoro da izađe i dodaje da se nada da neće nastaviti štrajk.

- U ovom trenutku za to nema ni zdravstvenih ni medicinskih mogućnosti da ga nastavi. A za gospođu Hrku, pozvao sam je potpuno spreman da je primim i da razgovaramo, da agoniju žene koja je izgubila dete zaustavimo - rekao je Vučić.

Kako kaže, ona je tog dana rekla da ne može da se izazove jer je nisam lično pozvao, na šta njemu nije bilo teško i pozvao je i lično.

- Ona je građanin Srbije i ja želim da brinem i vodim računa, pozvao sam je lično, imali smo razgovor, nije bio kratak. Neću govoriti kakav je to bio razgovor, ali bio je pristojan. U nečemu smo se saglasili, u nečemu nismo. Ali časni ljudi ne prenose privatne razgovore - rekao je Vučić i dodao da su neovlašćeno snimali taj razgovor, ali da neće goniti bilo koga ko je u tom neovlašćenom razgovoru učestvovao.

- Nemam čega da se stidim, neka objave ceo razgovor, ponosan sam na svaku reč koju sam izgovorio - rekao je Vučić.

Ističe da to što je rekla da je nenadležan, ne misli da je njena odluka i da su njene reči, već, dodaje, smatra da je to osmislio neko drugi. Međutim, dodaje, prihvata to kao njen stav.

- Moje je bilo da pomognem i učinim sve što je u mojoj moći, ali nekoga da teram i primoravam na nešto neću - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da politika nije racionalna oblast, ona je duboko iracionalna u eri socijalnih mreža i moćnih medijskih platformi, dodaje da nema racionalnih zaključaka, već dnevnih pritisaka na ljude.

- Ne možete da zaključute više ništa realno i racionalno, već samo emocionalno i iracionalno donosite odluke - rekao je Vučić.

Kako kaže, svima su zasmetale najlepše srpske pesme, rekli da je to teror nad nedužnom ženom, iako ti ljudi tu stoje mesecima, ne diraju nikoga i samo su oni bili meta napada.

- Ne, oni su zločinci, jer su navodno napali majku. Takođe, topovski udar je bio duboko u Pionirskom parku, neko ga je bacio na Pionirski park, a ne obrnuto. Kao što vi ne pominjene više i niko ne pominje da je čovek zamalo ubijen, jer su oni nama iracionalnim delom pokušali da isperu sve racionalne argumente. Više nije bitno što je neko pokušao da ubije čoveka, već što je neki stih u strofi hteo da naljuti majku. Da li ih je sramota bar malo, za tolike laži i sve to - rekao je Vučić.

Kako kaže, sve vreme napadaju te ljude, kriminalizuju ih, žele da se obračunaju sa njima, prave rasne teorije, nazivaju ljudima bez zuba....

- A oni su sve geniji, akademici i tako dalje.... Moja molba i dalje stoji, i gospođi Hrki i posle svega što je izgovorila, da je uvek dobrodošla i da možemo da razgovaramo. Nije mi problem da dođem i ja kod vas, samo da razgovaramo. Teško da znate bolje od mene koliko sam radio i činio za ovu zemlju, ja sam samo običan čovek i ništa više od toga - rekao je Vučić i dodaje:

- Interesantno je da je niko nije pozvao da prekine štrajk glađu sa te strane, koliko je to odgovorno. Pružate joj podršku da umre. Oni koji žele zlo gospođi Hrki, podržavaju je da nastavi štrajk. Mi ćemo se boriti da prekine štrajk glađu.

Vučić je rekao da je njegovo pitanje šta da radite sa čovekom koji kaže: 'Da Bog da svi pocrkali, stoko jedna".

Kako kaže, situacija je u zemlji sve bolja, mnogo bolja nego pre mesec dana. Dodaje da je svakog dana sve bolja.

- Dovoljno je da pogledate njihov današnji skup. Nasmejao sam se Rojtersu koji je javio da su hiljade došle da protestuju, i istina je, bilo je oko 2.100 - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da su više crkava i manastira obnovili, i tuđih bogomolja, nego sve prethodne vlasti zajedno za 40-50 godina. - U srpske crkve smo uložili koliko nije od kralja Milutina čini mi se. Ne zaboravite da je Hram Svetog Save jedan od najlepših na svetu zahvaljujući nama - rekao je Vučić.

- Po prvi put ćete zbirno da čujete podatke oko Generalštaba. Sećate li se Maršalata? Veličanstvena zgrada, 4,2 hektara i komanda garde. Mi prodajemo američkoj ambasadi, sa Majkl Poltom, naša poreska uprava i vlada procenjuju 28 miliona dolara, što je bila laž. Amerikanci plaćaju 15,1 milion dolara i postaju vlasnici. Amerikanci nisu ništa krivi. Za duplo su smanjili cenu vlade Koštunice i Parivodića. Iako je zaštićeno kulturno dobro, menjaju urbanistički plan i prodaju za duplo manje u trajno vlasništvo - rekao je Vučić.

Kako kaže, mi njima ovo ne prodajemo, za razliku od njih koji su prodali Maršalat, mi dajemo u zakup na 90 godina. Pritom, mi imamo prava na korišćenja tog zemljišta.

- Oni daju 650 miliona evra, a nama će pripadati 28,5 odsto prihoda. Da li uživate u Maršalatu? U ovome ćemo svi da uživamo. Znate kad su doneli da je Generalštab kulturno dobro - kad su prodali Maršalat i Komandu garde, da narodu zamažu oči. Znate li šta znači za imidž Beograda da ima Tramp tauer? Da nisu oni doveli Ikeu, Buda bar, restoran sa Mišelinovom zvezdom... Ja sam doveo. Uvek sam se rukovodio srpskim interesima. A neću da pričam kakva je težina Trampa u odnosu na Polta - rekao je Vučić.

Kako kaže, Ponoš se uselio u Generalštab dva meseca pošto su prodali Maršalat.

- Kada sam postao ministar odbrane, imali smo jedan avion koji leti - govorim o lovcima. Znate li koliko smo bili srećni kada smo videli kako to može da izgleda. Jeste li videli ovu laž oko namenske industrije. Kaže, što naša municija završi u Ukrajini, Izraelu... A danas me napadaju preko cele strane, radnici će dobiti otkaze jer nigde ne izvozimo oružje. Pa šta hoćete? - rekao je Vučić.

Vučić je govoreći o NIS-u rekao da su rekli da će prihvatimo svaki njihov zahtev, ali da nam vreme curi, dodaje da je ostalo desetak dana.

Kako kaže, u četvrtak će se sastati sa Makronom. Dodaje da da ide u Pariz bukvalno na sat i po, dva, i da će razgovarati o svim važnim temama.

O izjavama iz Francuske da se spremaju za mogući rat sa Rusijom u naredne tri, četiri godine.

- Kako ređam činjenice, dolazim do toga da je rat između Evrope i Rusije sve izvesniji. To nije prazna priča. Svi se spremaju za to. To je izjavio general koji je izuzetno odgovoran - rekao je Vučić.

Kako kaže, mi smo između čekića i nakovnja. Dodaje da moramo malo da se izvučemo.

- S druge strane, moramo da nastavimo da jačamo vojsku. Mi se pametno naoružavamo. Moramo da nastavimo mnogo da ulažemo, da bismo mogli da zaštitimo svoju zemlju - rekao je Vučić.

Autor: A.A.