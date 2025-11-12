'NE TREBA DA SE OPUŠTAMO' PIPER: Blokaderi planiraju novi spin pre vikenda ili za vikend: Izvešće diverziju da je Hrki pozlilo, pa će pozivati ljude na okupljanje ispred Urgentnog centra

Aleksandar Vučić izjavio je juče da ga je "Vojnosigurnosna agencija" obavestila kako je njegov jučerašnji razgovor s Dijanom Hrkom majkom preminulog mladića u padu nadstrešnnice u Novom Sadu, bio prisluškivan, ali da neće nikoga goniti zbog toga, jer je ponosan na sve što je tom prilikom izgovorio.

Novinar Uroš Piper ističe da je predsednik Repblike Srbije Aleksandar Vučić uradio ono što je ljudski, gde je sa Dijanom Hrkom i Uglješom Mrdićem razgovarao iz najbolje moguće namere, gde ih je molio na prestanak štrajka i razgovor.

- Ne znam šta više može d aučini. Sa druge strane, njeni zahtevi koji se tiču tužilaštva, dugo smo slušali blokadere. ne valja kada je nadležan, ne valja kada nije. Oni se ponašaju na način da, šta god da uradi vlast, ne valja. Kao i sa namenskom industrijom, ne valja da prodajemo oružje, ne valja da ne prodajemo... U jednom trenutku kod dela ljudi je to moglo da pije vodu, u smislu kada igrate na emociju ljudi, kada su nabujale emocije onda na svaki način napadate vlast. Bloakderi su pre osam meseci imali ljude na ulicama, ali više ne može da se igra na tu kartu. Pisaće se doktorkse disertacije o propaloj revoluciji - rekao je Piper.

Sledeći spin će biti četvrtak, petak subota, gde će na žalost, nesrećnoj ženi, ti grozni ljudi pokušati da naprave spin da joj je pozlilo, da se skupljaju ispred Urgentnog centra. Oni neće stati, ne treba da se opustimo, dodao je Piper.

- Pokušavaće konstantnim krizama, incidentima, da održe taj njihov pokret u životu - napomenuo je Piper.

Komentarišući studetnsku listu, Piper kaže da je u pitanju lista "gori od goreg".

- On su nastavljači komunista. Hoće da zabrane višepartijski sistem, SNS će dozvoliti da izađu na izbore, ali će psole da ih zabrane... Jahaće ljude, oni stvarno jesu novi crveni koji bi došli da se ponašaju kao nekada. Medijski, mislim da ćemo biti svedoci desetini takvih slučajeva... Teško je raščivijati šta se dešava... Imamo jasnu parlamentarnu opoziciju koja ne želi da se samoubije, i ne izađe na izbore, a sa druge strane imamo studente, gde ne znamo ko je na listi... Kavčić, Vlahović... Neki su na listi od plenuma, imamo podržavanje- To će sad biti potpuni haos u narednim mesecima, a ne dao nam Bog da dođu na vlast. To su boljševici, iz 1945 godine - rekao je Piper.

Predsednik skupštinskog odbora za bezbednost i unutrašnje poslove Milovan Drecun kaže da Mrdića dobro poznaje, i zna da je to njegov lični čin.

- Oni bi trebali da imaju slićne motive, da se nađu odgovorni za pad nadstrešnice. Mrdić je došao do podataka, da postoje ljudi koji nisu porvrgnuti prijavi i privođenju. Kako je moguće da dvoje ljudi sa istim motivima... Za Uglješu sam siguran, za drugu stranu i ne baš. Da neko kaže da je Uglješin štrajk motivisan poliitčki... - rekao je Drecun.

Niko više neće da sluša otrcane fraze, kaže Drecun.

- Prvo je opozicija, parlamentarna ugrožena od strane blokadera. Kada su shvatili da opozicija ne može da ih koristi, imamo konkurenciju. Onda se pojavljuje Hrka jer im je opet konkurencija. Dijana Hrka ima neke izjave, gde se nalazi politička ambicija. Posebno kad akaže da ona narod može da pozove na oružje. Vučić je postupio odgovorno, časno i pošteno - objašnjava Drecun.

Markentiški stručnjak Nebojša Krstić kaže da Dijana Hrka može da radi šta želi, a da mediji treba da vode računa kako izveštavaju i kako je zloupotrebljavaju.

- Imamo dobrog i lošeg "štrajkača". Imamo dobre roditelje, i Đura Racu pokojnok, koji nije bio dobar... On je imao svoje stručno mišljenje o padu nadstrešnice. On je mislio da je diverzija, to je dokumentovao, a posle toga bio je odmah prozvan Vučićevim botom i slično... - rekao je Krstrić.

Šolakoivi mediji su bukvalno 5 minuta posle pada nadstrešnice krenuli u narativ d aje ubistvo, a ne nesreća.

- Nije se znao broj žrtava, ništa nisu znali o arhitekturi, konstrukciji, ali su istog trenutka krenuli da "peglaju" javno mnjenje da je u pitanju ubistvo. I onda se ta stvar... Odnosno, traže se ličnosti koji će da potvrde tu tezu - dodao je Krstić.

Autor: D.Bošković