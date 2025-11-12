POTPREDSEDNIK SKUPŠTINE SRBIJE IZBEGAO TERORISTIČKI NAPAD! Đerlek se oglasio iz Islamabada sa snažnom porukom: Čast mi je da predstavljam svoju zemlju

Potpredsednik Narodne skupštine Srbije Edin Đerlek službeno boravi u Islamabadu gde se upravo dogodio strašan teroristički napad za koji je rekao da je snažna lekcija kako treba da radimo na prevenciji ove pošasti.

Edin Đerlek, nekadašnji ministar u Vladi Srbije a sadašnji potpredsednik Narodne skupštine Srbije, obratio se našoj javnosti snimkom iz Islamabada u Pakistanu.

Poručivši da iako ne praktikuje da se obraća na ovaj način, smatra da je ovog puta to možda i neophodno.

- Nalazim se u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, gde se upravo dogodio teroristički napad u kojem je bombaš-samoubica ubio 12 nedužnih civila i ranio čak 27 ljudi. Potpuno je deplasirano da pričam o sopstvenoj sigurnosti i bezbednosti, u ovom trenutku potpuno saosećam sa porodicama stradalih i ranjenih i zapravo ovo što se dogodilo danas predstavlja jednu snažnu lekciju koja treba da nas pokrene da radimo na prevenciji ovakve pošasti i ovakvog zla koje je sve prisutno širom sveta, rekao je đerlek vidno potresen užasnim terorističkim zločinom.

- Ono što danas nedostaje čovečanstvu jeste empatija, dodao je i naglasio da treba da radimo na dve ključne stvari kako bi se sprečilo da se ovakve stvari dešavaju kod nas i u regionu.

- Najvažnija je kvalitetno obrazovanje i edukacija i podizanje životnog standarda. Kad imate to, gotovo da ne postoji šansa da vas iko regrutuje i natera da učinite takvo zlo i da povredite bilo koga, a kamoli da ugasite nečiji život. To nema opravdanja u bilo kojoj ideologiji niti religiji a namerno kažem i religiji jer je to jedna ogromna energija koja se može upotrebiti i zloupotrebiti. Ono što je sigurno jeste da nijedna religija u svom izvornom tumačenju ne podstiče ovako nešto već kategorički zabranjuje ubijanje nedužnih civila bilo gde i na bilo koji način.

Đerlek je naglasio da planira da nastavi posetu Pakistanu i realizuje sve započete i planirane aktivnosti - učešće na konferenciji na kojoj će se govoriti o miru i bezbednosti i razvoju, ali i susretu s predsednikom Senata Pakistana i predsednikom države.

- Ne planiram svakako povratak u zemlju i mislim da moja bezbednost nije ugrožena, a i da jeste smatram se počašćenim i privilegovanim da predstavljam svoju zemlju i da govorim o ovim stvarima i da radim na merama koje treba da preveniraju ovakve događaje.

- Veliki pozdrav iz Islamabada, iz Pakistana i vidimo se, Bože zdravlja, po povratku u našu zemlju, zaključio je Đerlek.

Autor: D.Bošković