SKUPŠTINA SRBIJE O IZBORU ČLANOVA SAVETA REM-A: Završena rasprava, sledi glasanje u 15 sati

Poslanici u Skupštini Srbije nastavili su danas drugu redovnu sednicu jesenjeg zasedanja raspravom o listi kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.

Zaključen pretres, glasanje u 15 sati

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić zaključila je pretres o izboru članova Saveta REM-a oko 13.30.

Petrašinović: Postupak za njihov izbor bio transparentan od samog početka, ponovili smo ga zbog pritisaka

U nastavku rasprave o kandidatima za članove Saveta REM-a u Skupštini Srbije poslanik SNS Miroslav Petrašinović ocenio je da je postupak za njihov izbor bio transparentan od samog početka.

"I samo usled pritisaka neodgovornih kandidata za članove REM-a i blokaderske opozicije morali smo da ponovimo taj postupak, ali ni jednog jedinog momenta demokratičnost i transparentnost tog postupka nije bila ugrožena", kazao je Petrašinović.

Naveo je da novi sastav Saveta REM-a ne sme da dozvoli širenje mržnje i poziva na linč sa javnih servisa.

Poslanik iz iste poslaničke grupe Marko Atlagić ocenio je da je lista kandidata za izbor članova Saveta REM-a rezultat temeljnog, transparentnog i odgovornog rada poslanika srpskog parlamenta, kao i civilnog društva, nevladinih organizacija, OEBS-a...

Poslanik SDPS-a Muamer Bačevac ocenio je da javni servis, ali i ostale televizije sa nacionalnom frekvencijom, moraju biti mnogo otvoreniji za manjinske programe i manjinske jezike.

"Oni, nažalost, to ovih godina dosad nisu bili. RTS pre svega, a i drugi servisi sa nacionalnom frekvencijom, moraju biti mesto susreta svih kultura i tradicija, svih naroda i narodnosti u našoj državi, jer je ona zaista bogata multietničnostima i multikulturalnošću", ocenio je Bačevac. Pozvao je da se glasa za sastav Saveta REM-a u punom kapacitetu.

Poslanica SDA Sandžaka Minela Kalender ocenila je da je informisanje na jezicima nacionalnih manjina treba da doprinese prezentaciji i afirmaciji nacionalnih osobenosti pripadnika manjina, njihovih običaja, jezika, kulture i sveobuhvatnog nacionalnog identiteta.

"Izbor kompletnog Saveta REM-a bio bi važan korak ka demokratizaciji odnosa u našoj zemlji i izraz evropskog puta Srbije. Za Bošnjake bio bi to značajan korak ka povratku povjerenja u institucije sistema", kazala je Kalender.

Poslanica Stranke slobode i pravde Mila Popović ocenila je da REM do sada nije reagovao na, kako kaže, nasilje i prostakluk na televizijama sa nacionalnom frekvencijom i dodala da novi Savet REM-a treba da "štiti javnost, a ne vlast".

Sednicom predsedava potpredsednica parlamenta Marina Raguš.

Ko su 18 kandidata za Savet REM-a

Izbor članova Saveta REM-a, na predlog Odbora za kulturu i informisanje, uvršćen je po hitnom postupku na dnevni red sednice kao deveta tačka. Pred poslanicima je lista od 18 kandidata od kojih treba da izaberu devet članova Saveta REM-a, iz svake kategorije predlagača po jednog.

Na listi usaglašenih kandidata za članove Saveta REM-a su kandidati nezavisnih institucija Stevica Smederevac i Gordana Predić, kandidati crkve i verske zajednice Snežana Miljković i Mevlud Dudić, kandidati izdavača elektronskih medija Miloš Garić i Jovana Vitez.

Kandidati udruženja za zaštitu dece su Dušan Aleksić i Dubravka Valić Nedeljković, kandidati novinarskih udruženja Đorđe Vlajić i Mileva Malešić, kandidati univerziteta Milan Petković i Vanja Šibalić, kandidati udruženja koja se bave zaštitom slobode izražavanja Rodoljub Šabić i Antonela Riha, kandidati saveta nacionalnih manjina Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti, kandidati udruženja kompozitora i filmskih, scenskih i dramskih umetnika Ira Prodanov Krajišnik i Mladen Matičević.

