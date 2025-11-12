'BOJKOT NASTAVE NIJE UZEO MAHA' Oglasio se Dejan Vuk Stanković: Vreme je da se vratimo u normalno stanje

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da bojkot nastave u školama u Srbiji postoji, ali da nije uzeo maha i istakao da bi obrazovanje trebalo da ostane odvojeno od politike i da ne sme da bude poprište dnevno-političkih borbi.

Stanković je to rekao, nakon obilaska Elektrotehničke škole "Mija Stanimirović" u Nišu, odgovarajući na pitanje novinara kakva je situacija u Srbiji po pitanju bojkota nastave s obzirom na to da su se i u tom gradu dve srednje škole odlučile za bojkot nastave kao vid podrške štrajku glađu Dijani Hrki, majci nastradalog Stefana Hrke u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

"Bojkot nastave nije uzeo maha"

"Što se tiče Srbije, bojkot nastave postoji, ali nije uzeo maha, na sreću", rekao je Dejan Vuk Stanković.

Ukazao je da bi srednje škole, odnosno obrazovni sistem generalno, trebalo iz dva razloga da ostanu odvojeni od politike.

"Prvo, obrazovanje generalno ne treba da bude poprište dnevno-političkih borbi. Koliko sam shvatio, ulog u tom štrajku glađu imaju dve stvari. Jedno je rad pravosudnih organa na koje obrazovni sistem, sve i da hoće, ne može da utiče, jer je pravosuđe u našoj zemlji nezavisno. A drugi je priča o parlamentarnim izborima, što svakako nije ni prva, ni druga, ni treća preokupacija obrazovnih ustanova", kazao je Stanković.

Istakao je da je funkcionalizacija obrazovanja na bilo kom nivou, od osnovnoškolskog preko srednjoškolskog do visokoškolskog u funkciji par ekselans političkih pitanja, kao što je raspisivanje vanrednih izbora, potpuno pogrešna i izuzetno štetna ne samo po obrazovni sistem, nego i po društvo u celini.

"Za nama je jedna iscrpljujuća godina"

"Mi smo imali jednu vrlo napornu godinu, jednu iscrpljujuću godinu, godinu koju su obeležili štrajkovi i blokade, godinu koju su obeležile velike tenzije između jednog dela pobunjenih nastavnika i studenata i policije. Vreme je da se vratimo u stanje normalnosti u pogledu funkcionisanja školskog sistema, da taj sistem bude ne samo funkcionalan, nego i stabilan u pogledu njegove osnovne misije", naveo je ministar.

Stanković je ukazao da je osnovna misija svih obrazovnih ustanova da prenose znanje i veštine i da ih kontinuirano unapređuju i verifikuju kod svojih učenika.

"Krenuli smo dobro u septembru, nadam se da će ovo biti jedan privremeni zastoj i da će svi delovi obrazovnog sistema u Srbiji biti maksimalno funkcionalni i stabilni", kazao je Stanković.

O nastavi na fakultetima

Prema njegovim rečima, repriza prošle školske godine na bilo kom nivou obrazovanja, posebno na nivou srednjeg i visokog obrazovanja, ozbiljno dovodi u pitanje taj sistem.

Ističe da svi u obrazovnom sistemu, posebno oni koji upravljaju sistemom, a to su dekani, rektori, odnosno direktori škola, moraju da prepoznaju svoju socijalnu odgovornost, da svoje škole učine funkcionalnim, odnosno da ih stave u nastavni proces u potpunosti i da i taj nastavni proces stabilizuju.

Oni koji žele da traže svoju političku šansu u krizi obrazovnog sistema, kako je rekao, oni će biti poraženi od strane samog tog obrazovnog sistema.

"Koliko sam ja shvatio, većinsko raspoloženje, bilo roditelja, bilo nastavnika, bilo upravnika škola, a pre svega učenika i studenata, je da sledeća godina bude normalna i regularna. Ukoliko se u kojem slučaju dogodi neka neregularnost, ta neregularnost će ići na odgovornost, na štetu onih koji su je izazvali", poručio je Stanković.

Autor: Iva Besarabić