'UNAPRED SE SLADIMO' Proglasovci se nadaju smrtnoj kazni za Vučića (VIDEO)

Vođe blokadera, među kojima je najviše proglasovaca, okupili su se pod izgovorom promocije knjige, da bi iskoristili priliku da suptilno pozovu na smrtnu kaznu pripadnika vlasti!

Nebojša Romčević je tom prilikom izjavio:

- Ima jedna knjiga, kratka knjiga, koju je Viktor Igo napisao protiv smrtne kazne i zove se "Poslednji dan na smrt osuđenog". Meni nekako ovo liči kao na jednu hroniku nestanka jednog zla koje nismo mogli da pojmimo i mene zanima šta je sledećih deset strana koje nisu napisane, ali im se unapred sladim i već je neko spomenuo "hepi end". Ja mislim da je sada trenutak da razgovaramo o tome šta će uslediti dan posle.

Inače, ovaj roman prati protagonistu od trenutka izricanja kazne, vremena provedenog u zatvoru, pa sve do mučnog dolaska na giljotinu.

Svakog dana osuđenik se budi u nadi da će biti pomilovan, ali kako sati odmoču on postaje svestan da ne može da promeni svoju sudbinu.

