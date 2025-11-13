Ko su ovi, koga predstavljaju?! Novi okršaj u opoziciji, Zelenović udara na Olenika

U bezidejnoj srpskoj opoziciji vlada rat svih protiv svih, i gotovo da na prođe ni dan da samozvani lideri ne razmene međusobne uvrede.

Poslednji primer u nizu je napad Nebojše Zelenovića na advokata Aleksandra Olenika, okorelog blokadera i dokazanog antisrbina sa dna kace.

Olenik je gostujući na tajkunskoj medijskoj trovačnici N1 pozvao opozciju da formira jedinstveni politički front "kao vid parlamentarne i vanparlamentarne borbe".

- Ako ostanemo sami, i kao pojedinci ili kao organizacije, kao političke stranke, loviće nas jednog po jednog u mraku, i niko neće da vidi, i niko neće da zna da je kraj - naveo je Olenik, na šta je odmah reagovao Zelenović.

Ko su ovi ljudi, koga oni predstavljaju, u čije ime govore, šta je bre ovo? https://t.co/Y6W4Xpvy4c — Nebojša Zelenović (@n_zelenovic) 12. новембар 2025.

I ova svađa još jedan je u nizu dokaza da su sujete u opoziciji nepremostive i kompletna opozicija svoje sitne stranačke interese stavlja iznad interesa Srbije i njenih građana.

