NOVI HAOS I PODELE MEĐU PLENUMAŠIMA: Kad im se neki ne sviđa - odmah ga izbacuju - To je 'demokratija' po blokaderskom receptu

Slobodni univerzitet u Kragujevcu jednoglasno izglasao nepoverenje članu Vukašinu Slavkoviću zbog kršenja internih pravila i osporavanja demokratije, pokazujući autoritarni karakter blokaderskih struktura.

Nove unutrašnje svađe i podele među blokaderskim grupama sve više pokazuju pravi karakter njihovog delovanja. Čim se nekome ne dopadne stav ili ponašanje pojedinca, odmah ga izbacuju – takozvana „demokratija“ po receptu blokadera.

Slobodni univerzitet u Kragujevcu je obelodanio da je na plenumu jednoglasno odlučeno da se iznese nepoverenje docentu Vukašinu Slavkoviću, dosadašnjem članu te organizacije. Razlog je, kako je navedeno, ozbiljno kršenje internih pravila Slobodnog univerziteta, ali i javno osporavanje demokratskog procesa donošenja odluka unutar univerziteta.

Ova odluka izazvala je brojne reakcije u javnosti, dok su profesori Slobodnog univerziteta, uključujući i samog Slavkovića, odbili da javno komentarišu ceo slučaj. Time se dodatno ističe koliko su blokaderske strukture netransparentne, autoritarne i spremne da uklone svakoga ko im se suprotstavi, čak i kada je reč o sopstvenim članovima koji su u prošlosti doprinosili radu univerziteta.

Ovaj slučaj jasno pokazuje da blokade i blokaderski pokreti često funkcionišu ne po principima otvorene demokratije i dijaloga, već po pravilima unutrašnjeg pritiska i ličnih interesa, gde se svaka kritika doživljava kao pretnja i odmah kažnjava isključenjem.

Autor: Pink.rs