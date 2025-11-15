UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS! Ministar Dačić za Pink: Policija je sačuvala društveni mir i stabilnos! Da nije bilo policije, u Srbiji bi bio građanski rat

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, gostuje u jutarnem programu Jutro sa dušom, kod Jovane Jeremić na televiziji Pink.

Ministar je rekao da je policija sačuvala društveni mir i stabilnost, dodaje da nema zadatak koji policija nije obavila.

- Ljudi su se žrtvovali i želim da odam priznanje policiji za ono što je uradila u poslednjih godinu dana. Da nije bilo policije, u Srbiji bi bio građanski rat - rekao je Dačić.

Kako kaže, on nikoga od ljudi nije postavio, to su sve kadrovska rešenja od strane ministara koji su došli posle njega.

Autor: A.A.