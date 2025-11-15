Ministarka energetike Dubravka Đedović obratila se građanima o NIS-u i problemima koje su izazvale sankcije.

Kako smo već pisali, stigle su loše vesti za našu državu po pitanju NIS-a, zbog čega je premijer Đuro Macut zakazao sednicu Vlade kojoj će sutra prisustvovati predsednik Aleksandar Vučić.

Ministarka je rekla da su nas tokom noći po našem vremenu obavestili, na zahtev advokata NIS-a koji je upućen američkoj Vladi, i kojom je ponuđen ugovor o promeni upravljanja.

- Po prvi put je američka administracija jasno nedvosmisleno rekla da želi kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, tačnije da zahteva izlazak ruskih vlasnika iz NIS-a. Ono što je posebno teško za nas je da nismo dobili ni dan da Naftna industrija Srbije može da nastavi da radi, a građani shvatate da je nemoguće da se promeni vlasništvo za 7 ili 8 dana - rekla je ministarka.

Ministarka ističe da nije dobijeno produženje za nastavak poslovanja NIS-a.

- Smatram da su pred nama teške odluke. Naime, da li da izvršimo preuzimanje kompanije, a da se zatim utvrdi i izvrši nadoknada štete. Znam da je predsednik Vučić protiv nacionalizacije, kao i mnogi u Vladi Srbije, i to smo više puta ponovili. Sutra će u 12 časova biti održana vanredna sednica Vlade, i mogu da vam kažem da nećemo dozvoliti da naša zemlja bude ugrožena. U narednim danima nas čekaju možda i neke od najtežih odluka u našoj istoriji. Nadam se da će ruski prijatelji shvatiti težinu situacije i da će nam pomoći da je prevaziđemo - rekla je Dubravka Đedović.

Ministarka je podsetila da su sankcije OFAC-a prema NIS-u stupile na snagu 9. oktobra i da se od tada redovno razmatra situacija na tržištu i sigurnost snabdevanja naftom i naftnim derivatima, i podsetila da je NIS prodat još 2008. godine za vreme bivše vlasti i da je od tada u većinskom Ruskom vlasništvu.

