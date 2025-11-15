BULATOVIĆ: MARINIKA, NEĆE TE NAROD I NIKAD NEĆEŠ BITI VLAST U SRBIJI

Da Srbija ponekad ume da bude zemlja potpunog apsurda, govori u prilog činjenica da posle svih ogavnih laži i kleveta, posle pozivanje na krv i ubistvo predsednika Vučića, posle pokušaja rušenja svega što je srpsko, Marinika Tepić i dalje uzima u usta reči kao što su pravda, pravo, demokratija.

Sram te bilo Marinika, mrziteljko i rušiteljko svega što je srpsko i patriotsko, utemeljeno zakonima u ovoj zemlji! Sram te bilo jer si najbeskrupuloznija osoba koja se ikada bavila politikom! Ovom zemljom su hodali mnogi koji je nisu voleli, ali niko do sada nije predano radio na njenom uništenju kao Marinika Tepić.

Kaže da je Srbija genocidna a opet, hoće istom tom Srbijom da vlada! Uvek proglašava neke pobede, a istina je da na svoje ime nikada niti jedan glas pošteno nije dobila. A i ko bi glasao za političarku kojoj su jedina slamka spasa uvek bili propali "lideri" čija je miljenica bila.

Svako ko je radio sa Marinikom završio je na političkoj deponiji, to najbolje znaju Čanak, Zoran Živković, Saša Janković i naravno Đilas. Sve do jednog je politički iskoristila poput parazita. Nema ličnih uspeha ali je prva koja će uperiti prst u sve i optuživati. Grobarka srpske opozicije, sigurno će ostati upamćena kao odurna zla figura ovog političlog razdoblja.

Međutim, ono što je još odvratnije od Marinike Tepić, jeste Tužilaštvo koje i dalje ostaje nemo, slepo i gluvo na sve skandale koje ova samozvana političarka izaziva. Rušenje državnog poretka, razbijanje institucija, poziv na nasilnu smenu vlasti i ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, samo su neka od njenih nedela kojima bi Tužilaštvo MORALO da se pozabavi najozbiljnije. Šta čekate? Da ova žena konačno sprovede u delo neku od ovih monstruoznosti?! Koliko to kredita Marinika Tepić ima kod Zagorke Dolovac i ostalih tužilaca i zašto? Neću prestati da insistiram na procesuiranju Marinike Tepić, koja je nešto najmalignije i odvratnije što je snašlo Srbiju.

I da, nećeš Marinika nikada da se dokopaš vlasti i nećeš uništiti našu Srbiju!

Živela Srbija!

Živeo Aleksandar Vučić!