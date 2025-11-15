'TREBA PAZITI I NA DRUGE SANKCIJE' Šta će sada biti sa NIS-om: Amerikanci odbili pokušaj Rusa, ali dali su datum 13. februar - šta to znači?

Odbijen je zahtev NIS-a i SAD traže kompletan izlazak ruskog vlasništva. Međutim, ipak od američke administracije dobijeno je odobrenje za pregovore o vlasništvu NIS-a koje važi do 13. februara. Šta to sve znači?

Podsetimo, ministarka Dubravka Đedović Handanović je rekla ranije danas da je dobijeno odobrenje za pregovore o vlasništvu koje važi do 13. februara, ali ne i da NIS i Rafinerija mogu da nastave da posluju.

Bojan Stanić, iz Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije (PKS) ocenio je za "Blic Biznis" da odluka američkog OFAC-a da ne izuzme NIS iz režima sankcija predstavlja ozbiljan izazov za Srbiju, ali i da period do 13. februara otvara prostor za dodatne pregovore.

„Ostaje otvoreno pitanje da li je upravo za taj datum vezano eventualno uvođenje novih sankcija, ne samo za NIS, već i za druge kompanije ili sektore važnih za našu privredu. To vreme može biti iskorišćeno i za razgovore o drugim temama, uključujući i pitanje snabdevanja gasom“, kaže Stanić.

Prema njegovim rečima, iako je bilo optimizma da će Srbija dobiti makar privremeno odlaganje ili prelaznu licencu, to se nije dogodilo.

„Očekivalo se da će postojati određeno razumevanje kako bi se omogućio nesmetan rad NIS-a, možda kroz privremenu licencu ali vidimo da to sada nije moguće. Ključno je da ruska strana razume ozbiljnost situacije i da se pronađe model koji bi omogućio promenu vlasničke strukture na sporazuman način“, navodi Stanić.

"Nacionalizacija nije najbolje rešenje"

On naglašava da jednostrani potezi, poput nacionalizacije, nose dugoročne rizike.

„Takav potez bi bio loša poruka za sve investitore. Zato je važno da se rešenje pronađe mirnim putem“, zaključuje on.

Prema Stanićevim rečima, situacija je otežana činjenicom da „jedna sila insistira da Srbija zbog njihovog sukoba sa drugom silom donese poteze koji nisu u našem interesu“, ali ističe da je Srbija ekonomski i politički daleko više vezana za EU i SAD nego za energente iz Rusije.

„Funkcionisanje NIS-a je od vitalnog značaja. Ipak, ako bi došlo do kratkotrajne obustave, ne bi došlo do poremećaja na domaćem tržištu, jer bi veći uvoz derivata iz okruženja mogao da nadomesti manjak“, objašnjava Stanić.

Odbijen zahtev za NIS

SAD su poslale odgovor na zahtev koji su ruski vlasnici Naftne industrije Srbije poslali 11. novembra američkom OFAC-u u kojem se traži produžetak licence za rad, na osnovu pregovora sa trećom stranom, a koji je država Srbija zvanično podržala.



U molbi je navedeno da je ruska strana spremna da prepusti kontrolu i uticaj nad kompanijom NIS trećem licu. To je sada odbijeno.

SAD su uvele punu primenu sankcija NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva 9. oktobra.

Sutra sednica Vlade

Vlada Srbije održaće sutra sednicu u Palati Srbija, na koju su pozvani i svi direktori javnih preduzeća. Sednica će početi u 11 sati, najavljeno je iz vlade. Premijer Đuro Macut je, podsetimo, zakazao za sutra sednicu vlade, kojoj će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a tema je Naftna industrije Srbije (NIS).

Autor: D.Bošković