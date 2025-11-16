MALI: Mi nemamo izbora, ova situacija s NIS-om ugrožava sve! Zanimljivo, Rusi nikakvo rešenje nisu tražili s nama, moramo da uzmemo stvar u svoje ruke!

Ministar finansija Siniša Mali ukazao je na današnjoj javnoj sednici Vlade Srbije kako iz svog ugla vidi tešku situaciju s NIS-om posle uvođenja sankcija.

Ministar Mali je u prvoj rečenici istakao da "mi nemamo izbora, i da šta god ko mislio i govorio o rezervama, da ova situacija sa NIS-om ugrožava sve."

- Naš rast, stabilnost, kreditni rejting. Mi jedini u regionu zapadnog Balkana imamo kreditni rejting... jedini u regionu. Ova situacija ugrožava sve što možete da zamislite. Ja znam, predsedniče, da vi to znate. I bez obzira na vaše moralne obzire, ja mislim da moramo da razmišljamo o sebi, i da preduzmemo neke stvari. Ja znam da mnogi misle kao i ja, ali ne znam zašto to ne govore - rekao je Mali.

On je rekao da smo apsolutno sarađivali sa Rusima, i da smo podržali svaki njihov predlog.

- A zanimljivo je da oni nikakvo rešenje nisu tražili sa nama. Nisu nam ponudili ni to da rešenje pronađu zajedno sa nama. Tako da predsedniče, ja znam da je to teška moralna odluka, ali mi moramo da razmišljamo o sebi. Svima smo dali šanse, imali obzira prema svima. Ako dođe do toga da se prodaje, a ako neki Arapi neće to da prihvate, mi onda moramo da ponudimo veću cenu. Sve ćemo ugroziti ako ne uradimo to - rekao je ministar finansija.

- Moramo da preuzmemo stvari u svoje ruke, bio je jasan ministar Mali.

Autor: A.A.