Mario Spasić: Uhapsiti onog ko je dozvolio da savremena ruševina Generalštab uopšte postane kulturno dobro

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost pokrenuće pravne aktivnosti kako bi bio uhapšen svaki zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu i tadašnjem Ministarstvu kulture, koji su dozvolili da savremena ruševina-Generalštab mezakonito postane kulturno dobro i to nakon 6 godina od rušenja.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije je izjavio:

"Ako se detaljno i analitički sagledaju odredbe tada primenjenog zakona, koji predviđa da su kulturno dobro stvari i tvorevine materijalne ili duhovne kulture, kao i konvencije UNESCO-a i UNIDROIT-a, jasno je da ruševina Generalštab ne može biti kulturno dobro. Proglašavanjem za kulturno dobro, desio se presedan i kriminalni akt", naveo je generalni sekretar Spasić i dodao je:

"Odluka Narodne skupštine da se sa ruševine Generalštaba skine oznaka kulturnog dobra jeste zakonit i akt u skladu sa Konvencijom UNESCO, jer se radilo o zloupotrebi. Sprovešćemo aktivnosti na identifikaciji i procesuiranju svih onih koji su nezakonito i kriminogeno stavili zaštitu na savremenu ruševinu bez ikakve materijalne i duhovne vrednosti, čime su ruševinu Generalštab svrstali u isti rang sa srednjovekovnim manastirima ili arheološkim nalazištima sa početka sveta. To je nedopustivo" - zaključio je Spasić.

Autor: D.Bošković