'A KAKO SE U SVOJE VREME 'BEOGRAĐANKA' AMBIJENTALNO UKLOPILA' Brnabić o hotelu na mestu Generalštaba: Kako je to tada moglo i kako su te arhitekte svi slavili?!

Predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić je večeras, povodom primedbi da se hotelski kompleks koji bi trebalo da bude izgrađen na mestu bombardovanog Generalštaba neće ambijentalno uklopiti u taj deo Beograda, pitala kako se uklapala poslovna zgrada "Beograđanka" kada je otvorena 1974. godine.

"Ono što je meni tu zanimljivo - a kako se u svoje vreme 'Beograđanka' ambijentalno uklopila? A kako je 'Beograđanka' isto tako deo naše arhitekture, jedan od tadašnjih simbola Beograda?", pitala je Brnabić tokom gostovanja na televiziji Pink.

Pitala je kako je "to tada moglo" i kako su te arhitekte "svi slavili".

Na tvrdnje da će taj projekat za nekoliko godina postati vlasništvo investitora, Brnabić je rekla da je to pitanje za one koji to tvrde, dodajući i da "nije sigurna da ti koji to tvrde znaju na šta misle".

"Opet ću vam reći - na 99 godina se daje (zakup) 2,9 hektara. A zašto nije bio problem kada su poklonili Maršalat od 4,2 hektara, na premijum lokaciji na Dedinju pored Belog dvora. Strateški važna lokacija. Niko nije 'A' rekao", kazala je Brnabić.

Prema njenim rečima, o Maršalatu tada nije smelo da se priča jer su "svi mediji bili pod kontrolom" tadašnje vlasti, a da sada predstavnici te vlasti zameraju aktuelnoj vlasti da ona kontroliše medije.

"Mislim da smo verovatno jedna od zemalja koja ima najveću slobodu medija. Rekla bih da ta sloboda prelazi u potpunu anarhiju. Ti blokaderski mediji nijedan put nisu odgovarali za uznemiravanje javnosti, za širenje panike, niti ih je bilo ko iz nadležnih institucija, tužilaštva na primer, nije pozvao na razgovor", navela je Brnabić.

Dodala je da je ponosna što je poslanička grupa Srpske napredne stranke (SNS) usvojila takozvani "leks specijalis" o Generalštabu i dodala da ona stoji iza tog zakona.

