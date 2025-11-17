Stamenkovski: Server želi servilnu vlast u Srbiji

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski ističe da je višedecenijski trbuhozborac velikoalbanskih interesa, dokazani antisrpski lobista, Danijel Server, demonstrirao nervozu nadnacionalnih struktura kojima očigledno smeta suverena Srbija.

- Kazao je da će Srbiji biti potreban drugi predsednik, jer ovaj postojeći ne želi da prizna nezavisno Kosovo. O tome šta je Srbiji potrebno odlučiće narod Srbije, a ne prekookenaski tumači srpskih potreba. A baš ono što Server zamera Vučiću, narod najviše vrednuje - istakla je Stamenkovski i dodala:

Predsednika Srbije birao je i biraće srpski narod i građani Srbije. Za to smo se borili vekovima, živeli i umirali, da bismo bili i ostali - svoji na svome.

Autor: S.M.