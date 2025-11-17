AKTUELNO

Politika

Đedović o NIS-u: Trenutna dešavanja nisu samo ekonomsko pitanje, već deo mnogo šire geopolitičke slike

Izvor: Pink.rs

Ministarka energetike Dubravka Đedović navela je govoreći o NIS-u da trenutna dešavanja nisu samo ekonomsko pitanje, već deo mnogo šire geopolitičke slike.

– Ovo je borba Amerike i Rusije, a mi smo se našli u sredini. Oni koji zagovaraju nacionalizaciju zapravo su oni koji prodaju Srbiju i žele da nas posvađaju sa Rusima. To nije politika koju mi vodimo – poručila je Đedović.


Prema njenim rečima, ključni cilj države je da investitori u Srbiji osjećaju sigurnost i stabilnost.

– Imamo dugoročni aranžman sa Ruskom Federacijom i želimo da se svi investitori osećaju bezbedno nakon dolaska kod nas – dodala je ona.

Autor: S.M.

#Amerika

#Dubravka Đedović

#Nis

#Rusija

#Sankcije

