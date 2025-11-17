Dačić: Dejtonski sporazum je tekovina koja nikad ne sme da se zaboravi, nastavićemo da podržavamo srpski narod u Republici Srpskoj

“Dejtonski sporazum je ostvarenje istorijskih težnji srpskog naroda da ima svoj državno-pravni međunarodno priznati entitet preko Drine. Zato Dejtonski mirovni sporazum koji je to omogućio, i koji je definisao Bosnu i Hercegovinu kao državu dva entiteta i konstitutivnost tri naroda – srpskog, bošnjačkog i hrvatskog, moramo sačuvati i boriti se protiv njegove revizije koja se pokušava od samog potpisivanja, poručio je danas predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić na događaju „30 godina Dejtona“.

Dačić je istakao da je neophodno jedinstvo u samoj Republici Srpskoj i jedinstvo između Republike Srpske i Republike Srbije, kako bi se sačuvao dokument koji je osnova Republike Srpske i njene politike, imajući u vidu da je odmah nakon potpisivanja došlo do pokušaja relativizacije i unitarizacije.

Prema njegovim rečima, Srbija se neprestano zalaže za poštovanje striktno Dejtonskog sporazuma i pomaže Srpskoj na osnovu sporazuma o paralelnim specijanim vezama, poštuje Dejton i teritorijalni integritet BiH, ali i ravnopravnost naroda. „Naročito nismo zadovoljni kada predstavnici nekih naroda u Bosni i Hercegovini, koji očekuju da Srbija poštuje njihov teritorijalni integritet, sami ne poštuju naš teritorijalni integritet i priznaju tzv. Kosovo, te govore da treba da se prizna nezavisnost Kosova“, dodao je Dačić.

„Najveći deo opstrukcije usledio je posle odluke Saveta za implementaciju mira iz 1997. godine. Nakon toga je odlučeno da se tzv. Visoki predstavnik u BiH dobije odredjena ovlašćenja koja nisu nigde zapisana u Dejtonskom sporazumu - da nameće zakone, da može da poništava određene odluke i smenjuje određene ličnosti. To uopšte nije predviđeno Dejtonskim sporazumom. Jedino je prvi visoki predstavnik poštovao Dejton, a svi ostali su bili u funkciji revizije Dejtona. Naša obaveza je da na to podsetimo i upravo zato sačuvamo značaj Dejtona“, ocenio je predsednik SPS-a.

On je dodao da je SPS, upravo iz tog razloga, odštampao Dejtonski sporazum, budući da nije sačuvan u orginalu. „Odgovor koji sam dobijao jeste da je uništen posle 5. oktobra. Prosto je neverovatno da se taj kapitalni dokument izgubio i zato smo mi ponovo odštampali Dejtonski sporazum“, rekao je Dačić.

„Podsetiću da je Slobodan Milošević uz blagoslov patrijarha Pavla dobio ovlašćenje da potpiše Dejtonski sporazum jer je to bilo u interesu naroda, i to u zajedničkoj delegaciji Jugoslavije i Republike Srpske. Mnogi koji su tada bili protiv, a podsetiću da je jedan deo rukovodstva Republike Srpske bio protiv, danas govore da je to jedan veliki uspeh. Zato je moja obaveza danas da kažem sve ovo i da čuvamo tekovine kao što je Dejtonski sporazum da se nikad ne zaborave, jer su to i tekovine Srbije“, dodao je Dačić.

On je poručio da će Dejton i za 50 godina imati značaj, zbog čega moramo da ga čuvamo i da ne dozvolimo njegovu reviziju, a da je menjanje ovog sporazuma moguće samo uz saglasnost oba entiteta i sva tri naroda.

„Srpski borci su dali svoje živote za Republiku Srpsku, a na budućim generacijama je da odbrane stvoreno“, zaključio je predsednik SPS-a.

Na konferenciji u beogradskom Sava centru su, pored Ivice Dačića, govorili i Goran Milinović, jedan od osnivača SPS-a, koji je kao šef kabineta predsednika Republike Srbije Slobodana Miloševića učestvovao na gotovo svim važnim mirovnim pregovorima, uključujući i Dejton, zatim profesor Radomir Lukić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i sudija Ustavnog suda Republike Srpske, koji je bio član delegacije tada u Dejtonu. Takođe, obratili su se i Radan Ostojić, predsednik Boračke organizacije Republike Srpske, Njegovo preosveštenstvo Episkop Lipljanski, g. Dositej, vikar Patrijarha Srpskog i Kristina Stojilković, predstavnica Socijalističke omladine.

Autor: A.A.