'SRBIJA VODI SVOJU SAMOSTALNU POLITIKU' Brnabić iz Brisela: Nadam se da će danas biti pomaka u otvaranju Klastera 3 za Srbiju

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić boravi u poseti Briselu, gde će učestvovati na Forumu o proširenju Evropske unije "Zaokruživanje Unije i jačanje naše budućnosti".

Brnabić je rekla da se u Briselu nalazi na poziv Marte Kos da učestvuje na konferenciji o proširenju.

- Podsetiću da su već u pet poslednjih godišnjih izveštaja o napretku koje pravi Evropska komisija za Srbiju oni preporučili državama članicama Evropske unije da otvore Klaster 3 sa Srbijom. Mi se borimo i vi ste u pravu, ja sam sada, u Briselu pa skoro svake nedelje. Danas je takođe izuzetno, izuzetno važan dan za naše evropske integracije. Zato što je u Beogradu na sastanku sa predsednikom Aleksandrom Vučićem ministar spoljnih poslova Nemačke, gospodin Vadeful - kazala je Brnabić za TV Pink.

Brnabić je izjavila da će se na marginama konferencije videti odnosno imati bilateralni sastanak sa ministrom spoljnih poslova Danske koja trenutno predsedava EU.

- Tako da dajemo sve od sebe, borimo se za Srbiju i to bi bio dobar signal - kazala je Brnabić.

Na pitanje koliko možemo da vratimo našim građanima poverenje u EU, s obzirom na to da je bilo nepoverenja jer smo dugo čekali i da li smo sada bliži evropskoj porodici, ona je rekla da misli da smo bliži i da naši građani treba da razumeju da je Srbija u prilično drugačijem položaju od bilo koga drugog sa Zapadnog Balkana.

- Pre svega zato što Srbija dan danas, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, vodi samostalnu i nezavisnu spoljnu politiku i mi smo rekli da ćemo se pridružiti evropskoj spoljnoj i bezbednosnoj politici postepeno i da ćemo se saglasiti u jednom trenutku kada postanemo članica, ali da do tada Srbija ima svoju spoljnu politiku. Tako da smo mi jedina zemlja koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, da jesmo i taj put bi izgledao mnogo drugačije i mnogo brže - rekla je Brnabić.

Ona je kazala da je Srbija u tom smislu mnogo drugačija i istakla da je jesmo na evropskom putu.

- I ja mislim da je to najbolji put za Srbiju - navela je Brnabić.

Susret sa generalnom sekretarkom EPP-ija Dolores Monserat

Brnabić je rekla da je Monserat rekla da čita sve naše izveštaje.

- Lepo smo se pozdravili i rekla je čitam sve vaše izveštaje. Sada je i stranka kojoj pripadam, čiji sam ponosni član - SNS, dodatno unapredila komunikaciju sa Evropskom narodnom strankom kojoj pripadamo. Ja želim da zahvalim svima onima koji su se žalili EPP-u na SNS-u, zato što su nam učinili ogromnu uslugu. Poboljšali su komunikaciju između SNS-a i EPP-a, tako da sada, čini mi se, imamo zaista i mnogo bolje odnose. I to je takođe jako, jako dobro za Srbiju, zato što je EPP najjača stranka u okviru Evropskog parlamenta i ono što EPP kaže može da pomogne Srbiji u otvaranju klastera - kazala je Brnabić.

Skandalozno skandiranje

Upitana da prokomentariše skandalozno skandiranje na utakmici Hrvatska- Crna Gora Brnabić kaže da je skandalozno što se to ponavlja.

Kako je navela, ustaški pozdrav ''Za dom spremni'' može se čuti u Saboru.

- Želja za ubijanjem Srba se širi u regionu i ja se nadam da će neko tome stati na put - navela je Brnabić.

Ona je rekla da se u Hrvatskoj kažnjavaju samo oni koji fizički napadnu.

- To je kao zeleno svetlo od države da napadnu - ocenila je Brnabić.

Albanija i klasteri

Na pitanje da prokomentariše to što je lakše išlo Albaniji koja je otvorila i taj poslednji klaster za pridruživanje i šta zapravo traže od drugih zemalja a šta se traži od nas, Brnabić je rekla da treba danas da se bavimo Srbijom i da će se i u Briselu danas boriti za Srbiju.

- Kao što se predsednik Vučić bori danas u Beogradu. Jer ipak, znate kako, ministar spoljnih poslova Nemačke i Nemačka kao takva, ukoliko je uz Srbiju za otvaranje Klastera 3 i ubrzanje evropskih integracija Srbije, to će zaista značiti mnogo. Tako da se nadam da će nam i predsednik ponovo saopštiti neke dobre vesti, ali neće to biti lak posao upravo zbog ovih stvari koje sam rekla - kazala je Brnabić.

Što se Albanije tiče, rekla je da će to svakako komentarisati u narednom periodu i da će se truditi da ne bude suviše kritična u tom smislu prema Evropskoj uniji.

- Zato što mislim da je važno da mi promenimo narativ prema Evropskoj uniji i da razumemo nekad i njih malo bolje, kao što se nadam da će i oni nas razumeti malo bolje - kazala je Brnabić.

Autor: Pink.rs