Pojedinaci u MUP-u u vezi sa kriminalnim strukturama?! U narednim danima otkrićemo sve o njima

Manji broja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, prema našim saznanjima, deluju suprotno interesima države i pružaju podršku grupama koje organizuju blokade i izazivaju nestabilnost.

Sagovornici tvrde da su na njihovoj meti oni službenici koji rade u interesu institucija i bezbednosti građana. Istovremeno, pojedinci unutar MUP-a plasiraju dezinformacije o kolegama sa dugim stažem i, kako se tvrdi, dokazanim rezultatima u proteklih godinu dana.

Izvori podsećaju i na događaje od 15. marta, kada su se u Beogradu, prema njihovim tvrdnjama, kretale osobe za koje se smatra da su povezane sa kavačkim klanom, uključujući i ranije osuđivane članove te kriminalne grupe.

Cilj im je destabilizacija zemlje. Među njima je veoma velika panika da se ne otkrije šta su radili i šta su sve lagali i kako su sve nameštali.

Sagovornici ističu da se protiv određenih kadrova MUP-a vodi i medijska kampanja, za koju tvrde da je podstaknuta uz podršku medija u vlasništvu Dragana Šolaka. Na udaru su, kako kažu, oni koji odbijaju da pristanu na pritiske i ne žele da učestvuju u aktivnostima koje doživljavaju kao štetne po državu.

U navodima se kao ključni akteri unutar Ministarstva pominju pojedini načelnici, njihovi zamenici i nekoliko operativaca. Izvori tvrde da se protiv lojalnih službenika iznose paušalne optužbe bez dokaza, kako bi se narušio njihov profesionalni integritet.