Dragan Šolak, jedini Srbin kojem Hrvati pomažu: Zbog njega su spremni da ruše zakone

Hrvatski Jutarnji list objavio je tekst o investiciji "srpskog tajkuna Dragana Šolaka" – izgradnji hotela na gradskoj plaži u Puli. On je jedini je Srbin zbog kojeg su spremni da ruše zakone i pomažu mu na svaki mogući način, pišu mediji.

Kako prenose mediji, u tekstu pod naslovom "Kontroverzni megaprojekat: Da li je Peđa Grbin ovim potezom spasao veliku investiciju srpskog tajkuna?", Jutarnji list piše:

"Da li je, nakon niza loših poslovnih rezultata, ugrožena i najnovija investicija srpskog tajkuna Dragana Šolaka , osnivača Junajted grupe, sa čijeg je rukovodstva smenjen ove godine, a koja u Hrvatskoj posluje preko telekom operatera Telemač i medijskih kuća Nova TV i N1?

Visoki upravni sud je nedavno doneo odluku kojom se ponovo otvara pitanje izgradnje hotela na gradskoj plaži u Puli. Hotel bi trebalo da ima 7 spratova, da se nalazi tik uz more, a da bude izgrađen na mestu sadašnjih teniskih terena i fudbalskog igrališta, na mestu nekadašnjeg kamenoloma koji je nakon zatvaranja pretvoren u sportsko-rekreativnu zonu. Visoki upravni sud je ukinuo Odluku o usvajanju prvih izmena Urbanističkog plana 'Lungo mare', koju je grad Pula usvojio 2015. godine", piše Jutarnji list, a prenose mediji.

Autor: Iva Besarabić