AKTUELNO

Politika

'ODLIČAN SASTANAK' Predsednik razgovarao s potpredsednicom Svetske banke: Detaljno o ambicioznim planovima Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Detaljnije sam informisao uvaženu sagovornicu o ambicioznim planovima Srbije, pri čemu bi saradnja sa Svetskom bankom bila od ključnog značaja za realizaciju velikih projekata, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

- Odličan sastanak sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, sa kojom sam razmenio mišljenja o ključnim globalnim izazovima, planovima Srbije i predviđanjima za narednu godinu, kao i o potencijalima za širenje portfolija sa Svetskom bankom, kao jednom od najznačajnijih svetskih finansijskih institucija, poručio je predsednik Aleksandar Vučić koji se sastao s potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antonelom Basani.

Izrazio sam zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa @worldbank, kao i želju da dodatno osnažimo partnerstvo kroz buduća ulaganja i realizaciju projekata koji menjaju lice naše zemlje.

- Detaljnije sam informisao uvaženu sagovornicu o ambicioznim planovima Srbije, pri čemu bi saradnja sa Svetskom bankom bila od ključnog značaja za realizaciju velikih projekata, pogotovo kada je u pitanju složena energetska infrastruktura koja bi doprinela većoj nezavisnosti Srbije u snabdevanju energentima.

- Srbija nastavlja da trasira put dinamičnog, ekonomskog razvoja koji je usmeren ka budućnosti, čvrsto pozicionirana kao stub stabilnosti i mogućnosti u svetu koji sve više oblikuje neizvesnost. U tom smislu, razgovarali smo o energetskoj tranziciji sa akcentom na obnovljive izvore i energetsku efikasnost, ⁠inovacijama i digitalizaciji koja beleži stabilan trend rasta i razvoja u našoj zemlji, kao i o neophodnosti povećanja efikasnosti državnih institucija.

- Naglasio sam da sve projekte nastavljamo da realizujemo uprkos spoljašnjim i unutrašnjim izazovima, a posebno u svetlu narastajućih trgovinskih sukoba koji stvaraju nesigurnost i usporavaju svetsku privredu i uobičajenu dinamiku.

- U tom smislu, ponovio sam da Srbija i dalje ima veliko poverenje investitora, što nas obavezuje da nastavimo odgovorno da se ponašamo i da, uprkos izazovima, unapređujemo kreditni rejting Srbije kako bismo smanjili troškove zaduživanja i privukli dodatna ulaganja. Naglasio sam da i Srbija oseća posledice carinskih mera i spoljnjih rizika i tenzija, ali da je uz ozbiljnu politiku uspela da održi stabilnu fiskalnu i monetarnu politiku, zaključio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

'DOBRO NAM DOŠLI, DRAGI PRIJATELJI!' Predsednik Vučić: Odličan sastanak s predstavnicima Italijanske razvojne banke

Politika

VUČIĆ: Detaljno se spreman za sutrašnji sastanak sa Makronom

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ NASTAVIO KONSULTACIJE O MANDATARU: Razgovarao sa SPS, u toku sastanak sa SNS

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE RAZGOVARAO SA PASTOROM! Vučić nastavio konsultacije o sastavu nove Vlade

Politika

U Jagodini otvoreno novo poglavlje u savremenoj istoriji Srbije! Vučić sumirao radnu nedelju, pomenuo i Davos (VIDEO)

Region

DODIK NAKON POSETE ORBANA: Poseta delegacije Mađarske i Ekonomski forum dodatno su UČVRSTILI naše odnose!