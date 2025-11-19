LJILJANA SMAJLOVIĆ URNISALA LICEMERE! Spomenula Maršalat - RASTURILA IH JE NA SITNE ČINIOCE

Ljiljana Smajlović podsetila je na to kako su Đilas i Tadić dali zgradu Maršalata Amerikancima koji su tu napravili ambasadu.

Smajlović je urnisala licemerje onih koji se bore za Generalštav, a nisu ni pisnuli kad su poklanjali Maršalat koji je, kako je dosta puta spominjano, mnogo značajnija zgrada.

- Niko nikad javno nije rekao da nije najpristojnija stvar na svetu da prepustimo Maršalat - tu neverovatnu urbanističku, vojnu i bezbednosnu vrednost, nekom ko je pobedio u ratu NATO protiv Jugoslavije i da tu naprave ambasadu! Ima li moćnijeg simbola? A pritom niko u javnosti ništa nije rekao!" - rekla je Smajlović.

