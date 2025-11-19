Dolovac i Stamenković pokušavaju da opstruišu sednicu Visokog saveta tužilaštva: Snimak sve pokazuje (VIDEO)

Isplivali dokazi.

Kako i zašto Zagorka Dolovac i Branko Stamenković sa pojedinim njima podobnim kolegama pokušavaju do opstruišu sednicu Visokog saveta tužilštva pogledajte u video snimku Vaseljenske TV, koji je ustupljen našoj redakciji.

Na snimku se jasno vidi pokušaj opstrukcije sedme redovne sednice VST.

Ni silne pauze nisu pomogle Zagorki Dolovac da izgura svoje rang liste i svoje predloge za izbor javnih tužilaca. Svi su oboreni.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Naime, kako se vidi na snimku, pored ''poteškoća sa bešikom'', Dolovac je imala i poteškoća i sa primedbama članova VST na obrazloženje predloga komisija kojima se predlažu (njeni) kandidati.

A pojedinim nepodobnim članovima nije dozvoljeno da govore.

Autor: Pink.rs