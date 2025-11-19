SRPSKA LISTA ODRŽALA VAŽAN SASTANAK Analizirali nedavno održane izbore, na njima su odneli UBEDLJIVU POBEDU

Predsedništvo Srpske liste (SL) u proširenom sastavu održalo je večeras u Severnoj Mitrovici sastanak na kojem su analizirani političko-bezbednosna situacija i rezultati nedavno završenih lokalnih izbora, objavljeno je na Instagram nalogu te stranke.

Srpska lista je na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji pobedila u svih 10 opština sa srpskom većinom.

U prvom krugu održanom 12. oktobra SL je pobedila u opštinama Leposavić, Novo Brdo, Štrpce, Zubin Potok, Zvečan, Gračanica, Ranilug, Parteš i Severna Mitrovica, a u drugom krugu 9. novembra osvojena je većina i u opštini Klokot.

Autor: A.A.