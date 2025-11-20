NIKAD JAČI I BOLESNIJI NAPADI NA PREDSEDNIKA VUČIĆA! Od 'Sarajevo safarija', preko pretnji SMRĆU do vređanja pokojne supruge: Blokaderi još jednom DOTAKLI DNO

Kada im propadnu svi drugi planovi kojima bezuspešno pokušavaju da urušavaju Srbiju, blokaderi posegnu za onim naprljavijim i najprimitivnijim - napadom na predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

Tako smo protekli 48 sati bili svedoci nikada jačih i bolesnijih napada na predsednika Vučića koji su pokazali da blokaderi u pokušajima ostvarivanja svojih ciljeva ne prezaju od bilo čega niti više biraju sredstva kojima zadaju najniže udarce.

Među onima koji su udarili na predsednika i njegovu porodicu je hrvatski novinar Domagoj Margetić, čija bi laž o tome da je Vučić navodno učestovao u pucanju snajperom na civile tokom opsade Sarajeva pre tri decenije mogla slobodno da zauzme prvo mesto u ovom nizu besramnih izmišljotina o predsedniku Srbije.

Margetićevom suludom napadu za "Sarajevo safari" pridružio se i stari znanac policije, kada su pretnje predsedniku Vučiću u pitanju, Zoran Đajić.

On je, pozivajući se na upravo pomenutu laž hrvatskog novinara, zapretio da su Vučiću dani odbrojani.

- Vreme je: "Ko se mača lati od mača i strada" Dani su mu odbrojani, mi to znamo, ali on takodje. Uskoro! - napisao je, između ostalog Đajić.

Priliku da uvredi predsednika nije propustila ni Dijana Hrka, koja je nije libila da pomene njegovu porodicu.

- Pričali su za mog tatu da je Hrvat, to nije istina, moje prezime nije hrvatsko, nemojte da lažete, to poručujem onima iz šatora što su napisali 'mi smo Dačini', ako predsednik hoće da pričamo o njegovom sinu i supruzi, nije problem, on možda i zna da ja neke stvari znam i da mu znam porodicu od pre - rekla je Hrka.

Autor: Iva Besarabić