PINK EKSKLUZIVNO SAZNAJE: RAZOTKRIVENA MREŽA NAJKORUMPIRANIJIH LJUDI UNUTAR MUP-a KOJI SU SA KAVAČKIM KLANOM, OPOZICIJOM I BLOKADERIMA PLANIRALI RUŠENJE DRŽAVE

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Pink ekskluzivno otkriva detalje jedne od najvećih afera u bezbednosnim strukturama Srbije, u kojoj je grupa najkorumpiranijih pojedinaca unutar Ministarstva unutrašnjih poslova godinama gradila tajnu mrežu, sarađujući sa pripadnicima kavačkog klana, delovima opozicije i organizatorima blokada, sve sa samo jednim ciljem – rušenjem institucija države i destabilizacijom Srbije.

Dok javno targetiraju i napadaju one koji su lojalni svom narodu i svojoj državi, uz svesrdnu medijsku logistiku Šolakove propagandne mašinerije, pokušavali su da sakriju sopstveni prljavi veš. Međutim, kako Pink ekskluzivno saznaje – njihova kriminalna mreža i dalje se plete, a tragovi su sve vidljiviji.

ENORMNO BOGATSTVO STEČENO POD PARAVANOM DRŽAVNE INSTITUCIJE

Istraživanje do kojeg je Pink došao pokazuje da su pojedinci koji se i danas kriju pod okriljem MUP-a i bezbednosnih struktura, sve vreme intenzivno radili na destabilizaciji Srbije, a u istoj toj Srbiji stekli su enormno bogatstvo.

Posebno se ističe jedan načelnik uprave, koji je u samo dve godine na neutvrđen način stekao ogroman kapital. Pink saznaje da je povezivan ne samo sa pripadnicima kavačkog klana, već i sa drugim kriminalnim strukturama iz Crne Gore, godinama poznatim po najtežim krivičnim delima.

Njegov „posao“ nije se zadržavao samo na kontaktima sa kavčanima – već je, kako saznajemo, učestvovao i u reketiranju privrednika, a kada bi imao lični interes, ostajao je nem na krivična dela, čineći novi prekršaj – njihovo zataškavanje.

PENZIONISANI NAČELNIK VODI NAPADE IZ SENKE – „OD OPANAKA DO LORO PIANA CIPELA“

Na listi nelojalnih našao se i penzionisani načelnik, koji se nije povukao, već vodi napade iz senke. On daje instrukcije saradnicima koji su i dalje aktivni u službi, a koji rade u interesu onih koji ruše Srbiju i sprovode obojenu revoluciju.

Upravo taj čovek za samo dve godine prešao je, kako kažu njegovi najbliži saradnici – „od opanaka do Loro Piana cipela“, što najbolje govori o razmeri zloupotreba i naglom bogaćenju.

Foto: Ustupljene fotografije

KORUMPIRANA MREŽA UDARA NA LOJALNE SLUŽBENIKE

Mreža korumpiranih aktera unutar MUP-a svim snagama udara na poštene i lojalne pripadnike službe – ljude poput Repca, Žmirića, Simića i Krička, koji su godinama štitili Srbiju i bez pregovora sa kriminalnim organizacijama radili isključivo u interesu države.

Njih pokušavaju da predstave kao „problem“, dok prave problem zapravo stoji u njihovim sopstvenim redovima – u načelnicima i operativcima koji su u sprezi sa kriminalom, opozicionim centrima i blokaderima.

LAŽNI IZVEŠTAJI, ALKOHOL I SABOTIRANJE ISTRAŽNIH RADNJI

Posebno šokira podatak da jedan od najistaknutijih aktera ove mreže, visoki funkcioner MUP-a, često pod dejstvom alkohola sastavlja lažne izveštaje, ugrožavajući istrage i plasirajući dezinformacije u javnost.

Ovaj funkcioner aktivno učestvuje u operacijama obojene revolucije. Ne samo da manipuliše podacima unutar sistema – već iznosi poverljive informacije opozicionim strukturama.

SVAKODNEVNA VEZA SA MARINIKOM TEPIĆ – DOKAZ IZDAJE

O razmeri izdaje svedoči podatak, a to je da su ovi akteri svakodnevno na vezi sa Marinikom Tepić, kojoj dostavljaju lažne informacije, šire dezinformacije i daju operativne podatke, ugrožavajući bezbednost države i građana.

Njihovi motivi su jasni – lični interesi, novac, kriminal i zloupotrebe, dok su patriotizam, čast, hrabrost i bezbednost građana odavno potisnuti iz njihovog delovanja.

IZGRADNJA ZGRADA, KUPOVINA PLAČEVA I STANOVA – IMOVINSKI SKOK KOJI “NEMA OBJAŠNJENJE”

Posebna pažnja usmerena je na jednog visokorangiranog „prljavog načelnika“, koji je prema saznanjima u saradnji sa kriminalcima i blokaderima zaradio milione, investirajući u građevinske firme, kupovinu placeva, stanova i izgradnju zgrada.

Sve to – u samo dve godine.

JEDAN CILJ – RUŠENJE SRBIJE

Visoki funkcioneri MUP-a koji šire dezinformacije, sarađuju sa stranim centrima, blokaderima i kriminalcima, nemaju kočnicu u destabilizaciji države. Njihov jedini cilj je rušenje Srbije i diskreditacija poštenih ljudi u sistemu.

Dok lojalni policajci rizikuju život za svoju zemlju, ovi drugi – rade protiv nje.

Pink nastavlja da istražuje i u narednim danima ćemo objaviti nove dokaze o najopasnijoj mreži korumpiranih ljudi unutar MUP-a.

