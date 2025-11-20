'VELIKA MOGUĆNOST SARADNJE SA VELIKOM BRITANIJOM' Vučić: Onio su u samom vrhu zahvaljujući svom obrazovnom sistemu na koji treba da se ugledamo (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da su velike mogućnosti saradnje sa Velikom Britanijom.

- Velike su mogućnosti saradnje sa Velikom Britanijom, nije slučajno što je Velika Britanija u svetskom vrhu u mnogim oblastima, zahvaljujući pre svega svom obrazovnom sistemu na koji treba da se ugledamo- napisao je predsednik Vučić na svom instzagram nalogu avucic.

- Ja mislim da je danas saradnja između Ujedinjenog Kraljevstva i Srbije, u ekonomskom smislu najbolja u našoj istoriji. Iznendaio sam se brzinom i efikasnošću koju je pokazao recimo 'UK Finance', prilikom izgradnje Moravskog koridora. U svakom drugom projektu smo spremni da učestvujemo. Od interkonektora gasnog sa Severnom Makedonijom do, ako budu prihvatili u Sarajevu, da gradimo prugu do Tuzle ili do Sarajeva biću srećan. Kroz velike projekte u energetici, takođe vidimo mogućnost podrške u britanskom finansiranju. Takođe, verujem da je strašno važno da se posvetimo inovacijama, tehnologiji i veštačkoj inteligenciji, jer bez toga budućnosti nema. Hvala svima vama koji radite na tome da i Srbiju i region dodatno podignete, a Srbija će se ponašati odgovorno, čuvaćemo stabilnost, mir i istovremeno gledati da još brže rastemo zajedno sa svim našim komšijama, zajedno sa svim našim prijateljima u regionu- rekao je predsednik Vučić.

Autor: Jovana Nerć