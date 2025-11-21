ANS ČESTITAO SVIM TELEVIZIJSKIM RADNICIMA SVETSKI DAN TELEVIZIJE: Televizija i danas, u eri digitalnih medija, ključni izvor informacija za većinu građana Srbije

Asocijacija novinara Srbije (ANS) čestita svim televizijskim radnicima Svetski dan televizije, koji se obeležava 21. novembra, podsećajući da je ​televizija i danas, u eri digitalnih medija, ključni izvor informacija za većinu građana Srbije, piše u saopštenju ANS-a. ​

Asocijacija novinara Srbije dosledno insistira na objektivnom i istinitom informisanju, posebno u ovim dinamičnim vremenima, dodaje se.

​ANS poziva sve televizije na poštovanje profesionalnih standarda i negovanje kulture dijaloga, jer samo kroz posvećenost istini i visokom kvalitetu programa, televizija će ostati relevantan i nezaobilazan izvor informacija za sve građane, piše u saopštenju.

Autor: D.Bošković