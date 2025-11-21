AKTUELNO

Politika

ANS ČESTITAO SVIM TELEVIZIJSKIM RADNICIMA SVETSKI DAN TELEVIZIJE: Televizija i danas, u eri digitalnih medija, ključni izvor informacija za većinu građana Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: printscreen ||

Asocijacija novinara Srbije (ANS) čestita svim televizijskim radnicima Svetski dan televizije, koji se obeležava 21. novembra, podsećajući da je ​televizija i danas, u eri digitalnih medija, ključni izvor informacija za većinu građana Srbije, piše u saopštenju ANS-a. ​

Asocijacija novinara Srbije dosledno insistira na objektivnom i istinitom informisanju, posebno u ovim dinamičnim vremenima, dodaje se.

​ANS poziva sve televizije na poštovanje profesionalnih standarda i negovanje kulture dijaloga, jer samo kroz posvećenost istini i visokom kvalitetu programa, televizija će ostati relevantan i nezaobilazan izvor informacija za sve građane, piše u saopštenju.

Autor: D.Bošković

#ANS

#Informacije

#Televizija

#digitalni mediji

#svetski dan televizije

POVEZANE VESTI

Politika

ANS: Najavljeni protest ispred Informera je napad na slobodu medija

Politika

ANS NAJOŠTRIJE OSUĐUJE NEODGOVORNO I ZLONAMERNO DELOVANJE MEDIJA: N1 i Nova.rs šire paniku i laži – cilj im je haos u Srbiji!

Politika

ANS: Osuđujemo fašistički napad na ekipu Informera, zahtevamo hitno hapšenje napadača

Politika

ANS: FAŠISTIČKI POZIV NA LIKVIDACIJU NOVINARA!

Politika

OGLASIO SE ANS: Nedopustiv napad Visokog saveta tužilaštva na novinare - zahtevamo IZVINJENJE

Politika

NOVINARI SE NAPADAJU, A INSTITUCIJE I NOVINARSKA UDRUŽENJA ĆUTE! ANS oštro osuđuje uvrede i nasrtanje na Branku Lazić i Dragana J. Vučićevića