DRAGAN BJELOGRLIĆ OSUĐEN NA USLOVNU KAZNU ZATVORA Šest meseci za nasilničko ponašanje prema Gagi Antonijeviću

Viši sud u Beogradu danas je pravosnažno osudio reditelja i glumca Dragana Bjelogrlića na uslovu kaznu zatvora od šest meseci sa rokom provere od dve godine zbog nasilničkog ponasanje prema kolegi Predragu Antonijeviću 23. avgusta 2021. godine niškom hotelu "Ambasador", rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Kako je navela, sud je kao neosnovane odbio sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Oštećeni Dragan Antonijević je upućen na parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva.

Istraga u ovom slučaju sprovedena je u Nišu, ali je nakon podizanja optužnog predloga protiv Bjelogrlića Osnovni sud u Nišu zatražio da se predmet delegira beogradskom sudu, što je Vrhovni kasacioni sud (VKS) odobrio iz razloga procesne celishodnosti, pošto su i optuženi i oštećeni, kao i branilac i svedoci iz Beograda.

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu podnelo je 26. novembra 2021.godine sudu optužni predlog protiv Bjelogrlića jer je 23. avgusta 2021. godine u ranim jutarnjim časovima više puta po glavi udario reditelja Predraga Antonijevića u niškom hotelu "Ambasador".

Evo za šta je Bjelogrlić optužen

Bjelogrlić je optužen za krivično delo nasilničko ponašanje.

On je na saslušanju u tužilaštvu priznao izvršenje krivičnog dela i izrazio žaljenje.

Oba reditelja našla su se u Nišu zbog manifestacije 56. Filmski susreti.

Autor: S.M.