Gaga Antonijević posle presude Bjelogrliću: Narod Srbije neće za moralnim kepecom na štiklicama i njegovim poslušnicima

Reditelj Predrag Gaga Antonijević oglasio se za Informer nakon što je Viši sud u Beogradu pravosnažno osudio glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića na uslovu kaznu zatvora od šest meseci sa rokom provere od dve godine.

Bjelogrlić je osuđen zbog napada na Antonijevića 23. avgusta 2021. godine u niškom hotelu "Ambasador".

- Nije to priča o bitangi i nasilniku Bjelogrliću, moralnom kepecu na štiklicama, već je to priča o njegovim političkim prijateljima istomišljenicima koji bez trunke srama zagrljeni sa njim, drže moralne pridike vlasti - ističe Antonijević za Informer.

Kako ističe reditelj, posebno mu je mučno gledati svoje kolege koji znaju dugu istoriju nasilničkog ponašanja braće Bjelogrlić i za Draganove korupcionaške afere, a i dalje pristaju da ih on predvodi u borbi protiv navodne diktatorske vlasti.

- Takođe se preporučuju i obećavaju građanima Srbije svetlu budućnost samo ako pristanu da ih u nju povedu kriminalci poput Bjelogrlića. Među njegovim političkim saradnicima i poslušnicima nalaze se sudije kao Majić, akademici kao Kostić, bivša rektorka, poznati sportisti i glumci. Čestitam gospodo Bjelogrlići na viziji budućnosti, idite tamo vi, narod Srbije sigurno neće sa vama - ističe Antonijević.

Autor: Jovana Nerić