'SAD SU U TRENUTKU APSOLUTNE NEMOĆI' Vučić: Znajući stanje u narodu, blokaderi više nemaju šanse - zato su svakog dana histerični

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o aktuelnostima u državi i svetu.

Na početku Vučić je komentarisao stanje u državi.

- U nedostatku planova i ideja sve mora da vam se svodi na onoga ko vam je kriv za sve. Nije to drugačije od onoga što je bilo. Rekao sam da više nemaju nikakvu šansu u delimično konsolidovanim institucijama, znajući stanje u narodu. Zato su histerični svakod dana i nervoza je sve veća- kaže Vučić za Informer.

Vučić kaže da je normalno u demokratskim društvima da postoje drugačiji stavovi i da je to suština demokratije.

- U nedostatku ideja sve se svede na lično. Nije to neočekivano ili drugačije nego što je bilo. Sada su u trenutku apsolutne nemoći. Rekao sam već da nemaju šansi, sada i oni sve bolje razumeju da je sve gotovo i zato je nervoza na vrhuncu, moraju histerično da reaguju. Oni misle da su ljudi tu da bi čuli nešto loše o nekome, a oni samo žele da čuju šta će da dobiju, šta neće, šta ne mogu da dobiju, šta moramo da uradimo u narednom periodu... To naši protivnici ne razumeju

- Na kraju, najvažnije je da ne merite sve u procentima. Ne znači da kada neko nema 2 ili 5 posto nije u pravu u odnosu na onog ko ima više od 50. Ovde je pitanje pravde, a ne procenata. Suština je "Vučiću ne smeš biti ni na jednoj listi". Ove druge bi nekako i mogli da pobede, ali ovog ne mogu.

Kad je u pitanju kampanja koja se vodi protiv njega zbog Sarajeva, kaže da su njegovi protivnici imali i gnusnije optužbe protiv njega.

- Oni su podneli protiv mene formalno optužni akt da sam izvršio genocid u BiH. Njihovo tužilaštvo je odbacilo takve krivične prijave. Tada su pričali o Srebrenici, da sam se našao tu negde, pozivali su se na tekstove Milovana Brkića. Interesantno je da sa takvim neistinama potpuno besmislenim stvarima uvek izlaze u kritičnom i teškom trenutku za Srbiju.

- Ne samo da nikada nisam nosio snajper, toliko je bezveze ta priča. Imam stotine svedoka, snimke. Tamo gde govore da je puška, to je stativ od kamere. Oni crtaju metu na čelu, a sad stavljaju upitnik. Mislili su da kad se tako nešto dogodi, imam nepto da krijem. Da ću ja to da zataškavam itd. Ne poznaju me. Nikada nisam bežao od teme, uvek sam je prihvatao i hvatao se sa njom u koštac.

Tada je, podseća, maljutka umalo pogodila vozilo u kom je bio predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

- Vidite kako se Bild ogradio uz znak pitanja. To su slično radili i svi drugi. Telegraf je čak objavio zakukuljeno deo Suzaninog odgovora. Oni su, valjda, mislili da kad je tako nešto dogodi da imam nešto da krijem, da ću to da zataškavam. To pokazuje koliko ne poznaju mene i koliko ne žele da prepoznaju istinu.

- Oni smatraju da sam ja nešto najgore što se pojavilo, verovatno nešto najbolje za Srbiju i zato to mora da bude srušeno. OBjavili su više od 25.000 tekstova protiv mene, svega je 50 tekstova neutralno prenošenje informacija. I 0 pozitivnih. Nema ono "Vučić gradi stadion, puteve". A onda čitate da grade neki stadion u nekom selu i kažu "Biće lepotica". Samo ga nisu ni počeli, niti će ga završiti.

Ističe da je tražio od Informera da ne podseća javnost na činjenicu da je deda Analene Berbok bio nacista i tvrdi da je to nanelo štetu Srbiji.

- Neko zbog klikova ili što mu se čini da time nekom drugom pravi uslugu, pravi medveđu uslugu svojoj zemlji. Molim vas da budete malo odgovorniji. Nemojte našim protivnicima da napadate porodice i da im radite ono što oni rade meni.

- Znaju i oni ko je Domagoj Margetić, neće ni u Hrvatskoj čak da napišu novinar nego "aktivista". On je izmislio da moja ćerka ima luksuzne nekretnine u inostranstvu. Milica, Danilo, Vukan i ja, ni moji roditelji nemamo ništa van granica ove zemlje. Sačekaću da mi prođe mandat i na istoku Srbije ću kupiti plac. Celu Srbiju poznajem i volim, zapad Srbije je prelep, ali najpotecenjeniji deo Srbije je istok.

- Ja nikada nisam tužio nikoga u ovoj zemlji, iako sam mogao 5 miliona tužbi da podnesem i neću ni sada, ni protiv ovih Šolakovih medija, ali ovi što imaju mnogo para, angažovaću najboilje advokate, najskuplje svetske advokate, koliko naplatite uzmete procenat, ostatak ću da podelim nekoj deci negde, možda i nekoj ustanovi crkvi, manastir obnovimo jer verujem da mogu da im uzmem milione za ovo.

- Nije ovde reč o meni. Ima 15 odsto ljudi u Srbiji koji stvarno veruju da mi je otac Albanac. To je moja procena na osnovu brojnih podataka. U današnjem svetu argumenti ne odlučuju mnogo. Imate 15% ljudi u Srbiji koji stvarno veruju da mi je otac Albanac. To je moja procena na osnovu brojnih podataka koje sam prošao.

