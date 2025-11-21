Safari na Vučića

Vučić je odavno rekao da ćemo biti odgovoran partner svima, ali da Srbija ni u čijem cirkusu neće učestvovati. I da mogu jedino da ga ubiju. To i čine, sa po najmanje 100 rafalnih medijskih napisa protiv njega dnevno u hrvatskim i ostalim medijima.

Dok se Srbija na spoljnom i unutrašnjem planu suočava sa ogromnim izazovima, rešavajući teške i složene nejednačine svoje energetske i geopolitičke budućnosti, dotle pojedini regionalni – pre svega hrvatski – i domaći mediji ne propuštaju priliku da tu borbu dodatno zakomplikuju i učine je što težom. Glavna meta besomučnih udara ovih izmišljotina i laži na Srbiju je, po običaju, Aleksandar Vučić. Posle kampanje dehumanizacije koja se duže od decenije sprovodi nad srpskim predsednikom, vidi se nepogrešivo precizna sinhronizacija i koordinacija ovih medijskih napada – baš u trenucima kada su najviše potrebni jedinstvo i stabilnost srpskog društva. Setimo se kada je Marinika Tepić pre dva meseca, kada je pokušaj obojene revolucije ušao u nasilnu fazu, rekla da je Vučić vođa narko-kartela koji na pakete sa drogom lepi svoju sliku. Kada se sutradan pokazalo da je na slikama kolumbijski predsednik Gustavo Petro, izvinjenja nije bilo. Kao ni za laži o Jovanjici, marihuani iz Morovića, zvučnom topu, ni za stotine drugih. Samo se pređe na novu izmišljotinu kojom pokrijete prethodnu.

Jedan od poslednjih u nizu beskrajnih talasa teledirigovane mržnje potiče od hrvatskog „novinara-istraživača” Domagoja Margetića, nekadašnjeg vođe Hrvatske mladeži, a zatim osnivača Stranke hrvatskih branitelja. To je čovek koji je prošle godine izmislio da Vučićeva ćerka živi u privatnoj vili u Berlinu, a istina je bila da je ona, dok je boravila na studijama, delila sobu sa još tri koleginice. Isti „istraživač” uporedio je prošle godine obeležavanje Dana sećanja na zločinačku akciju „Oluja” u Loznici – sa Hitlerovim mitingom u Nirnbergu 1937. godine. Srbi iz Hrvatske su, po njemu, kao sledbenici nacista, valjda izvršili etničko čišćenje i genocid nad samima sobom. To dovoljno svedoči o stepenu laži i mržnje koji Margetić širi, poznat po aferama, izmišljotinama i teorijama zavere kojima je bacao ljagu na srpsku državu i vojsku u poslednje tri decenije. A Hitlerove zločinačke sluge na Balkanu zna se ko su bili. Nisu Srbi sigurno. Pitajte Margetića.

Sada ima novu teoriju – Vučić je u Sarajevu, u vreme kada još nije bio ni politički angažovan, učestvovao i organizovao „safarije na ljude”, odnosno pucanje iz snajpera po muslimanskim civilima, zarad zabave i novca od stranih „turista”. U svojim bezumnim tvrdnjama Margetić ide toliko daleko da čak tvrdi da je Aleksandar Vučić to navodno i priznao u nekom intervjuu, ali i da je snimljen kako sa puškom šeta po Jevrejskom groblju, odakle su se navodno vršile ove likvidacije. Vučiću se na teret stavlja i da je lično „ubio dete u naručju majke”!

Naravno, nijednog dokaza za sve ove besmislene tvrdnje nema. Niti je Vučić ikada snimljen sa nekom puškom iznad Sarajeva, što je laž koja se godinama ponavlja, niti postoji verodostojno svedočenje da je pucao, a i sama tvrdnja o postojanju nekakvog „safarija” nikada nije dokazana, već je korišćena samo kao sredstvo antisrpske propagande. Isto se govorilo i za rusku vojsku na početku rata u Ukrajini. Očito nema dovoljno maštovite inspiracije, pa se decenijama koristi isti „kopi–pejst” metod manipulacije i gnusnih optužbi. To sve nije sprečilo Margetića da objavi da je predsednika Vučića „prijavio kancelariji javnog tužioca u Milanu” za učešće u safariju.

Neko bi rekao da je to obična besmislica, ali se treba zapitati – koji je cilj svega toga? Srpski narod ima već mnogo gorkih iskustva sa podmetačinama ove vrste, setimo se samo laži oko Račka, Markala, Ulice Vase Miskina, Srebrenice, silovanih Albanki i muslimanki, koncentracionih logora kod Prijedora, plana „Potkova” za istrebljenje albanskog stanovništva na KiM... Uvek isti krugovi, isti naručioci i izvršioci. I cilj je uvek bio isti, da se Srbija i njeni lideri u međunarodnim krugovima predstave kao zločinački, ali i da se što više zavadimo sa narodima koji nas okružuju. To je ključni element za destabilizaciju i podrivanje mira.

Tako je i sa ovom pričom oko „safarija” – Vučić mora biti prikazan kao bezdušni ubica bošnjačke dece. Da se međunacionalni sklad u Srbiji, toliko važan za sveukupnu stabilnost naše zemlje, zauvek i trajno naruši. Da svaki Bošnjak, ma koliko voleo svoju zemlju, bude trajno okrenut od Beograda, države, Vučića. Da nikome od njih ne padne na pamet da ijedan glas daju za aktuelnu vlast – koja je za bošnjačke sredine za 12 godina učinila neuporedivo više nego bilo koja prethodna za proteklih 60! Srbi i Bošnjaci ne smeju da budu u dobrim odnosima, po zamislima ovih sejača mržnje. I to je samo jedan od ciljeva dehumanizacije predsednika.

Reč je, zapravo, o potpunoj zameni teza. Jedini safari koji se u ovoj zemlji i regionu vodi već duže od decenije jeste onaj na Vučića. Progone dobro plaćeni hajkači srpskog predsednika kao zver, neposlušnog vuka. Cilj je slomiti njegovu volju da brani državne interese, slobodarsku politiku vojne neutralnosti i političke nezavisnosti. To su smrtni politički gresi na početku 21. veka. Jer vi uvek morate da pripadate nekome, da budete pitoma zverka u nečijem cirkusu, da šenite i skačete kroz obruče od vatre kad god vam se pucne prstima. I da pritom ubeđujete svoj narod da je to za njihovo dobro.

Vučić je odavno rekao da ćemo uvek biti odgovoran partner svima, ali da Srbija ni u čijem cirkusu neće učestvovati. I da mogu jedino da ga ubiju. To upravo i čine, sa po najmanje 100 rafalnih medijskih napisa protiv njega dnevno u hrvatskim i ostalim medijima u okruženju. Otrovne strele po domaćim i luksemburškim medijima teško je i prebrojati. Da bi u nekom trenutku neko, opijen ovim lažima, potegao pištolj, nož ili bombu na predsednika. Za „spas Srbije”. Slovačkom premijeru Robertu Ficu, sa tri metka u stomaku na javnom skupu, dobro je poznat ovaj scenario medijske demonizacije. Kroz sličnog toplog zeca, pre nego što je ubijen, prošao je i premijer Zoran Đinđić – nakon što je prvi put u životu pitao zašto Srbija „mora da zaboravi” na Kosovo i Metohiju.

Ne treba zaboraviti ni da je Margetić nedavno lansirao i laž da je Vučić sa hrvatskim generalima iz „Oluje” dogovorio prodaju NIS-a Hrvatskoj, što je trebalo da izazove bes među srpskim građanima. Promakao mu je „mali” detalj: ne pripada NIS Vučiću, ni Srbiji, pa da bi ga on nekome prodavao, već ruskoj državi i odluka o tome donosi se u Kremlju. Da je sve povezano, vidi se i iz reakcije na vest o tome da će problem oko NIS-a ipak da bude rešen na dobro građana Srbije – i, naravno, bez „dobrih usluga” Hrvata. Lider opozicione partije Srbija Centar, hrvatski državljanin Zdravko Ponoš, insinuirao da bi Arapi mogli da kupe NIS „našim novcem”. Isto kao što je „sigurno znao” da će Vučić da uvede sankcije Rusima još u aprilu 2022, odmah posle predsedničkih izbora, pa se to nije desilo već skoro četiri godine. Nije Ponoš pitao za „naš novac” ni kada je NIS prodavan Rusima, niti kada je Maršalat prodavan Amerikancima. Razume se, ispod cene. Verovatno ne bi pitao ni sada, da je kojim slučajem predat „hrvatskim generalima iz Oluje”. Ali „neće da može”. Zato će safari na Vučića i Srbiju da se nastavi i toga treba da budemo svesni.

Autor: Bojan Bilbija