Popović: Cilj neistina usmerenih protiv Vučića promena vlasti u Srbiji

Ministar u Vladi Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović rekao je danas da medijski navodi usmereni protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića imaju za cilj promenu vlasti u Srbiji, kako bi oni kojima godinama smeta nezavisna i slobodarska Srbija u Beogradu instalirali na vlast one koji neće slediti srpske, već njihove interese.

Popović je u saopštenju ocenio da su poslednjim napadima na predsednika Vučića u pojedinim regionalnim i evropskim medijima, "kreatori politike slamanja srpske nezavisne politike u svojoj bezočnosti dotakli samo moralno dno".

"Bez ikakvih dokaza, na osnovu čistih laži pojedinaca iz Sarajeva i Zagreba, koje su u svojim pokvarenim umovima prihvatili i pojedini mediji u Srbiji i Evropi, širi se umobolni narativ da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tobože bio na mestima u Sarajevu sa kojih su, po navodima nekih pojedinaca, ubijani ljudi za novac", naveo je Popović.

Dodao je da je cilj ovakvih navoda i da pokvare odnose srpskog i bošnjačkog naroda upravo u trenutku kada predsednik Vučić predlaže, kako je naveo, izuzetan projekat izgradnje brze pruge Beograd–Ruma–Tuzla, koja treba još više da poveže Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

"Uveren sam da ovakve bolesne laži neće imati nikakav efekat na ugled predsednika Vučića u zemlji i svetu, već će mu samo ojačati podršku, znajući od koga dolaze ovakvi podli napadi Izražavam punu podršku predsedniku Vučiću i pozivam neodgovorne pojedince i medije koji šire ovakve laži i gluposti da prestanu da se sramote. Srpski narod ih prezire", poručio je Popović.

Autor: Pink.rs