VUČIĆ O USTAŠKOM POKLIČU NA TOMPSONOVOM KONCERTU: Nadam se da će EU osuditi antisrpske, antisemitske i fašističke povike

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom pokliča "Za dom spremi" koji su se ponovo čuli u Hrvatskoj, da je užasnut bujanjem fašizma u savremenoj Evropi i izrazio je nadu da će Evropska unija (EU) osuditi takve povike u srcu Evrope.

- Nadam se da će EU da osudi i antisrpske i antisemitske i fašističke povike u srcu Evrope - rekao je Vučić novinarima na pitanje da prokomentariše to što su se u Osjeku na Tompsonovom koncertu ponovo čuli povici "Za dom spremni".

Istakao je da što se tiče Srba, kako je rekao, kod nas fašizam nikada nije imao prođu i nikada je neće imati.

- To sa ponosom mogu da kažem - naglasio je Vučić, prilikom obilaska izlagača na sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana koji je danas otvoren na Beogradskom sajmu.

Na pitanje novinara da li su na sajam Vinska vizija Otvorenog Balkana pozvani vinari iz Hrvatske, Vučić je rekao da Hrvatska ne pripada Otvorenom Balkanu, ali da nema ništa protiv da učestvuju i da bi se tome i obradovao.

Autor: D.Bošković