KAD MALO UMRETE I IZVUČETE SE IZ TOGA, VIŠE CENITE ŽIVOT: Ministar za javna ulagana Darko Glišić PRVI PUT progovorio o borbi za život! Otkrio šta je bilo KLJUČNO da izvuče živu glavu!

Progovorio o teškim momentima!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', gosti autorke i voditeljke Sanje Marinković su bili, istagnuta filmska glumica Iva Štrljić, kralj obrva Branko Babić, voditeljka Dea Đurđević, urednik i vlasnik Informera Dragan J. Vučićević i ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

Nećeš se ljutiti na mene, ako iskoristim priliku i kažem ono što si mi priznao. Rekao si da nikada nisi pogledao snimak iz jutarnjeg programa, da li je to isitna?

- Nisam i mislim da ga neću ni pogledati u skorije vreme. Možda nekad osetim potrebu da vidim kako je to izgledalo, ali za sada ne.

Da li se sada, za nijansu osećaš sigurnije od svih nas?

- Ne bih rekao srećnije, ali sam počeo neke stvari da vrednujem. Kad jedva izvučete živu glavu i imate ludu sreću koju sam imao, a imao sam ludu sreću. Nije ni trebalo taj dan da gostujem kod Dee u jutarnjem programu. Da tog dana nisam gostovao, danas ne bih sedeo ovde. Dan ranije sam prihvatio da promenimo termin. Ne znam što sam prihvatio, sudbina me je na to naterala. Desilo se šta se desilo, ali na kraju to ispalo dobro.

Šta ti je prvo prošlo kroz glavu?

- Kad se sve to izdešavalo, rekao sam sebi ''živ sam, dobro je'''. Nije sve idealno funkcionisalo, kad je moj govor u pitanju, prvih nekoliko dana, ali je vremenom sve išlo na bolje. I dan danas se moje stanje, polako stabilizuje. Kad malo umrete i izvučete se iz toga, više cenite život. Nisam postao hipohodnar, ali veoma vodim računa o svom zdravlju.

Autor: S.Z.