'SVE JE BILO PRIPREMLJENO I ISPLANIRANO' DINA VUČINIĆ: Kada smo izašli iz stanja šoka nakon pada nadstrešnice, shvatili smo šta se tačno dešavalo tog dana

Portal REST objavio je restrospektivu događaja poslednjih 12 meseci u Srbiji - kakvu je ulogu imalo tužilaštvo pod kontrolom Zagorke Dolovac, pišu mediji. Takođe, ovaj portal se pita i zašto istraga o nadstrešnici, ne samo kaska u mestu, već zašto, kao u svakoj ozbiljnoj državi - nije sprovedena istraga o mogućoj diverziji? Odnosno šta sve, osim izostavljenih svedoka, skriva duboka država, koja je bez presude već prvog dana označila krivce?

Predsednica Skupštine Grada Novog Sada Dina Vučinić je govoreći za TV Pink i Jutro sa dušom kod voditeljke Jovane Jeremić istakla da je pomenuti tekst pročitala pažljivo. Kako navodi, u jednom delu se govori da će se možda ispostaviti da su oni koji su potpisivali za sigurnost nadstrešnice, i krivi za njen pad.

- Kada vratimo film, ja sam nekoliko minuta nakon pada nadstrešnice sa Milanom Đurićem bila na licu mesta. Mi nismo mogli da utičemo na bilo šta. Čudno je bilo što je sve počišćeno, dokazi nisu bili zaštićeni... Zašto oni nisu na pravilan način istraženi... Onda smo kroz neko vreme videli sve. Da su Mila Pajić, i predstavnici blokaderske priče taj dan bili pripremljeni. Žena mIše Bačulova, Pogačar... Kada smo izašli iz stanja šoka, shvatili smo šta se sve desilo tog dana - rekla je ona.

Taj dan je izgledao kao da je sve pripremljeno, dodala je Vučinić.

- zašto je Dolovac odlučila da se taj slučaj prebaci u odeljenje za organizovani kriminal, da li je podoban čovek sedeo tu, da li je tužiteljka Savović dala blokaderima instrukcije, pa maltretiranje za prelazak pešačkog prelaza... narod je postao nezadovoljan, deca ne idu u školu, ne zna se o istrazi dovoljno. Tek sada se vidi da su institucije počele da rade svoj posao. Videli smo da je ovo bila klasična pripremljena revolucija - dodaje Vučinić.

Priča oko pada nadstrešnice je otišla u pogrešnom pravcu i jasno je zašto su građai bili nezadovoljni, dodaje ona.

- Održava se sednica skupštine grada, Pogačar je tu noć blokira, tu noć, mi vidimo kako ga hapse, ispred naših očiju. Ona konačno počinje, ja vodim sednicu, i čujem da se Pogačar vraća... Šta to znači? Policija je uradila svoj deo posla, ali ga je tužilac vratio na sednicu skupštine... Hteo je da blokira grad, i posle nekoliko sati, on se vraća, i ona ga tada pušta... Onda imamo Bačulova, za kog ne znamo da li je korisni idiot, koliko je glup je nemerljivo. On za to vreme, naltretira policiju, uzima zastavu Srbije, i korosti je jer je unutra šipka... I on je sutradan oslobođen - rekla je Vučinić.

Autor: D.Bošković