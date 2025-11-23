'TO NIJE ZANESENJAŠTVO, VEĆ POTREBA DA SE OČUVAJU INTERESI SRBIJE' Đurić: Ne smemo da dozvolimo da neke zemlje pre nas uđu u EU, znamo da nam one često nisu prijateljski nastrojene

Ministar spoljnih poslova Marko Đutić govorio je za Jutro sa dušom gde je sumirao nedelju za nama, kao i brojnim uspesima i sastancima koje su imali zvaničnici Srbije, na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Imamo dosta stranih poslova, tu je Bocvani. Prošle nedelje smo imali ozbiljnu diplomatsku aktivnost. Imali smo sastanak Vućića i makrona, i to je važno, jerje to jedan od stupova Evropske unije... Imao sam sastanak sa nemačkim zvaničnikom,imamo svaki razlog što s enaših interesa tiče da radimo na produbljivanju odnosa sa njima. U nemačkoj žive stotine hiljada ljudi srpskog porekla, i to je znak da pridobijamo Nemce za naše pozicije - rekao je ministar Đurić.

Što se tiče drugih aktivnosti, potsetiću na Brisel, da je gospođa Brnabić, Satrović, a čak i ja sam bio u Briselu gde smo o mnogo toga pričali, naveo je Đurić.

- Ja sam prisustvovao na ministarskom sastanku, tu smo diskutovali o proširenju Evropske Unije, došlo je do promena, u geopolitičkoj mapi sveta, poslednjih nekoliko godina. I u Ebropi je sazrela svest da mora da dođe do ujedinjenja. Mi ostvarujemo 77 odsto trgovine sa zemljama EU i sa regionom. Mi smo u situaciji da ćemo se naći u potpunom okruženju zemalja članica. Ne možemo da dozvolimo da neke zemlje pre nas postanu članice. Zamislite situaciju da o našoj ekonomiji odlučuju naši susedi koji nam nisu uvek naklonjeni - rekao je ministar spoljnih poslova.

Ovo nije rezultat zanešenjaštva, već je borba za očuvanje prilike za nas da se borimo za naše interese, zemlju KiM, za druga mesta u regionu, dodao je on.

- Nismo zaboravili partnere u svetu, u toku su intenzine pripreme za organizaciju velikog samita sa zemljama Afrike, a o tome ćemo kasnije. To će biti početkom decembra - otkriva Đurić.

Autor: D.Bošković