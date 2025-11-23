'HIT TVIT' UŽIVO NA PINKU! Vučević: Niko nije osetio nedosatak nafte i naftnih derivata - ni građani, ni privreda

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O događajima u protekloj nedelji i najvažnijim političkim temama govoriće predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević, prof. dr Dragana Mitrović i predsednik Instituta za nacionalnu strategiju Dragoslav Bokan.

Predlog broj 1 - NIS

Vučević je istakao da su i privreda i građani imaju dovoljno derivata, te da je jako ponosan što niko od građana Srbije nije osetio sankcije koje su NIS-u uvedene još 8. oktobra.

- Ponosno ponavljam, niko od nas, ni kao građani, ni kao industrija, poljoprivreda, odbrambeni sektor, nije osetio nedostatak nafte i naftnih derivata, što pokazuje da se država, prateći sve ono što se dešava, pripremila i povukla sve poteze koje je morala povući - rekao je Vučević i napomenuo da je sada vreme veoma važan faktor u aspektu kako ćemo dalje snabdevati državu sa svim potrebnim naftnim derivatima.

- Koliko sam iz večerašnje poruke predsednika Republike i ministarke Handanović razumeo, čeka se odgovor administracije iz Vašingtona za suspenziju sankcija dok traju pregovori između Rusa i potencijalnih kupaca. Odnosno da u tom periodu NIS može da uvozi naftu, naftne derivate, odnosno da radi rafinerija - naveo je Vučević.

Kako je istakao, najvažnije je da građani nisu ništa osetili od 9. oktobra. - Benzinske pumpe rade sve normalno, građani mogu da sipaju gorivo, poljoprivrednici ne osećaju nedostatak goriva, industrija može da radi i ne zaboravite da mi proizvodimo i struju, odnosno da je nama pitanje cele energetske sigurnosti uslovljeno, ne samo sa pitanjem nafte, nego i pitanjem gasnog aranžmana, koje opet zavise od ruskih partnera - istakao je Vučević.

- Pitanje NIS-a se ne može posmatrati izlovano od odnosa sa Amerikom i Rusijom. Za njih je to samo jedno polje na šahovskoj tabli, za nas najvažnije - istakao je Vučević.

- Mi smo između političke vatre dva super teškaša između SAD i Ruske federacije, koje igraju veliku geopolitičku igru i NIS, odnosno Srbija, samo je jedno polje na toj šahovskoj tabli. Za nas najveće i najvažnije, ali za njih je tek jedno polje - smatra Vučević.

Kako je podvukao, neophodno je sačuvati srpski brod između svih tih stena.

- Mi smo između političke vatre dva super teškaša između SAD i Ruske federacije, koje igraju veliku geopolitičku igru i NIS, odnosno Srbija, samo je jedno polje na toj šahovskoj tabli. Za nas najveće i najvažnije, ali za njih je tek jedno polje - smatra Vučević.

Poredeći NIS 2008. godine i EPS-a danas, Vučević je rekao da država nije dobar upravljač mnogim privrednim preduzećima i ne mislim da bio dobar put sa Srbija bude većinski vlasnik NIS-a.

Govoreći o nacionalizaciji, Vučević je rekao da ne podržava, kako je rekao, prikriveno komunistički ili socijalistički pristup da država treba da upravlja svim segmentima ili sektorima u privredi i da često nije dobar gazda.

- Mislim da je bolje da država ima svoj paket i prati šta se dešava, ali da upravlja privatnik - istakako je Vučević.

Na pitanje šta ako SAD ne produži licencu tokom pregovora o NIS-u, Vučević je rekao da će država uraditi sve što je u njenoj moći da sačuva energetsku stabilnost. te da je Srbija pokazala suverenost, bez ishitrenih poteza.

- Nemam sumnje da je ovo svojevrstana vid pritiska i na Srbiju - naveo je Vučević i stakao da je situacija delikatna i da nije reč o dečijoj igri koja će biti rešena preko noći.

Prof. dr Dragana Mitrović kaže da je začuđena stepenom prisustva antiruskog stava, čak i među ljudima koji podržavaju vlast.

- Ovde je u pitanju biznis. Nije mi bilo jasno zašto Amerikanci ne traže da se ukloni prisustvo ruskog vlasništva u NIS-u. Čini mi se da se američka strana nije bavila ovim sve do nedavno - rekla je Mitrović.

Ona je dodala da su u NIS-u 2008. godine bili svi mogući i nemogući partijski kadrovi i da je imao dug od 350 miliona dolara duga, te smo pokazali da nismo sposobni da upravljamo takvim preduzećem.

- Prodat je katastrofalno, ali je NIS postao jedan uspešna regionalna kompanija. Treba realnije posmatrati naše ponašanje. Ne može smo predsednik Srbije da vodi spoljnu politiku - naglasila je Mitrović.

Bokan je naveo da je najskuplji sir iz mišlovke.

- Moramo da pomenemo i pozitivne stvari. Pošto nema više izvesnosti pobede, postoji samo izvesnost borbe, uspeh je da se ne predate - istakao je Bokan.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na Iks nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Autor: S.M.