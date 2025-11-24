AKTUELNO

Politika

GROK RAZOBLIČIO PLENUMAŠE! I veštačka inteligencija tvrdi: Nalozi dolaze iz Hrvatske, komšije iza obojene revolucije!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Četbot na bazi veštačke inteligencije ogolio je naloge plenumaša, koji su svi do jednog povezani sa Hrvatskom, čime je potvrđeno da naši susedi stoje iza destabilizacije Srbije.

Sve činjenice upućuju na to da su nalozi blokadera i plenumaša apsolutno povezani sa Hrvatskom!

Na pitanje "Grok, molim te objašnjenje kako je moguće da ljudima sa slike piše connected via Croatia app store (povezani preko hrvatske prodavnice aplikacija)?", Grok odgovara:

- To označava da su nalozi kreirani ili povezani preko X aplikacije skinute iz hrvatskog Apple App Store-a. Mogući razlozi: korisnik ima Apple ID iz Hrvatske, koristi VPN/proxy koji simulira lokaciju u Hrvatskoj, ili su nalozi masovno napravljeni na uređajima podešenim za hrvatski region. To ne mora značiti da su lažni, ali može ukazivati na neobičnu aktivnost - naveo je Grok.

Autor: Pink.rs

#GROK

#Hrvatska

#plenumaši

